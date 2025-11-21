Inteligência artificial crava vencedor de Flamengo x Bragantino com virada
Clubes se enfrentam neste sábado (22) pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo e Bragantino vão se enfrentar na noite deste sábado (22) pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (Brasília) no jogo decisivo na briga pelo título. Sabendo da importância do confronto, o Lance! consultou a previsão de uma inteligência artificial.
De acordo com o ChatGpt, o Flamengo vencerá o Bragantino, mas o jogo não será fácil. A inteligência artificial apontou que o Massa Bruta vai abrir o placar com gol de Jhon Jhon, mas vai sofrer a virada com dois gols de Arrascaeta.
Se a previsão se confirmar, e o Flamengo vencer o Bragantino, o Rubro-Negro pode disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. O time de Filipe Luís chegaria a 74 pontos, e torceria para o rival Fluminense contra o Palmeiras. O Verdão soma 69 pontos.
Flamengo tem retornos contra o Bragantino
O Flamengo volta a campo após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense e recebe o Red Bull Bragantino neste sábado (22), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro conta com retornos importantes, mas desfalques preocupam o técnico Filipe Luís.
A grande notícia para o Fla é a volta de Arrascaeta, que desfalcou a equipe diante do Tricolor após retornar da seleção do Uruguai. Outras ausências na Data Fifa que não entraram em campo no clássico, Alex Sandro e Varela também são esperados.
Quem também tem o retorno aguardado é Léo Ortiz. O zagueiro avançou na recuperação da entorse no tornozelo, e a tendência é que ele esteja à disposição do Flamengo para o duelo com o Bragantino.
