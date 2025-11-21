IA da rodada #35: Tecnologia aponta derrota de gigante no Brasileirão

A 35° rodada do Brasileirão guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. Com direito a disputa pela liderança, confronto direto na luta contra o rebaixamento e briga por uma vaga na Libertadores, o Lance! pediu para uma inteligência artificial apontar os resultados dos jogos.

De acordo com a previsão do ChatGPT, teremos predomínio dos clubes mandantes na rodada 35 do Brasileirão. Na briga pelo título, a tecnologia apontou vitórias de Flamengo e Palmeiras, que não mudariam a tabela. O Rubro-Negro lidera com 71 pontos, contra 69 do Verdão.

Na briga contra o rebaixamento, o Vitória seria o único visitante a vencer na rodada, e ultrapassaria o Santos. Segundo a IA, o Peixe perde para o Internacional de virada e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão.

A briga pela Libertadores também vai se agitar na rodada. Pela previsão da inteligência artificial, o Botafogo vai garantir sua vaga na competição internacional após vencer o Grêmio no Estádio Nilton Santos. O mesmo vai acontecer com o Bahia, que enfrenta o Vasco no Brasileirão. Veja todas as previsões da IA abaixo:

Veja todos os resultados do Brasileirão pela previsão da IA

Botafogo 2 x 0 Grêmio

Palmeiras 2 x 1 Fluminense

Flamengo 2 x 1 Bragantino

Bahia 2 x 0 Vasco

São Paulo 2 x 1 Juventude

Sport 2 x 3 Vitória

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians

Mirassol 2 x 0 Ceará

Internacional 3 x 1 Santos



Neste sábado, o Brasileirão contará com três jogos: Botafogo x Grêmio, Palmeiras x Fluminense e Flamengo x Bragantino. Na segunda-feira, o Internacional recebe o Santos. Os demais jogos serão disputados no domingo.

