Gabriel Jesus revela torcida na final entre Palmeiras x Flamengo: 'Me dói'
Decisão da Libertadores acontecerá em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro
O atacante Gabriel Jesus revelou para qual clube vai torcer na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, no dia 29 de novembro, em Lima. A declaração do jogador do Arsenal foi dada em entrevista ao portal "Ge".
Como era de se esperar, Gabriel Jesus revelou que vai torcer para o Palmeiras vencer o Flamengo, mas confessou que não será fácil.
- Me dói porque tenho alguns amigos no Flamengo. Joguei com o Filipe Luís, Alexs Sandro, Danilo, Rodrigo Caio. Jorginho também parceiraço. Eu falei isso com ele ontem, que me dói, porque você é parceiro, mas Palmeiras, né? Minha torcida é exclusiva do Palmeiras - começou o atacante.
- Vamos ver, vou estar torcendo aí para a gente comemorar essa Libertadores. O carinho é mútuo, eu tenho muita gratidão, o Palmeiras também tem muita gratidão por mim - completou Gabriel Jesus sobre Palmeiras x Flamengo.
Final entre Palmeiras X Flamengo mexe com o Brasileirão
Palmeiras e Flamengo se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.
Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.
Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo lidera com 71 pontos, contra 69 do Palmeiras. Ambos têm cinco partidas a jogar; duas até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.
