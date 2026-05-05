Vampeta cobra Cuca em polêmica envolvendo Neymar e Robinho Jr: 'Cadê?'

O ex-jogador Vampeta cobrou o treinador Cuca, do Santos, após polêmica envolvendo Neymar e Robinho Jr. Os dois jogadores se desentenderam, no último domingo (3), durante um coletivo no CT Rei Pelé, e o camisa 10 teria dado um tapa, xingado e aplicado uma rasteira no jovem.

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Durante o programa Galvão F.C, do SBT, o pentacampeão mundial pediu um posicionamento do treinador sobre o assunto. Para Vampeta, Cuca precisa falar abertamente sobre a polêmica após o jogo entre Santos e Deportivo Recoleta, desta terça-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana.

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— Já passei por uma situação dessa no Vitória. Com o Ronaldo, que foi campeão com o Bahia. Dei um carrinho nele no treino mas ele não gostou. Sabe como o Paulo Carneiro, presidente do clube, resolveu? Colocou a gente para dormir no mesmo quarto na concentração — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— É muito comum isso nos treinos. O que me surpreende nisso tudo é: o Santos não tem comando não? Cadê o Cuca? Ele não poderia falar sobre o assunto publicamente? Lógico, a situação aconteceu às vésperas de um jogo importante, mas ele tem que responder sobre isso — concluiu.

Robinho Jr e Neymar em treino no CT Rei Pelé pelo Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Santos abre sindicância para apurar ocorrido

O Santos emitiu uma nota nesta segunda-feira (4) confirmando a abertura de uma sindicância para apurar o desentendimento ocorrido durante o treino do último domingo (3) envolvendo Robinho Jr. e Neymar.

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A reportagem do "ge" informou que a defesa de Robinho Jr. apresentou um documento solicitando imagens do treino, que deverão ser disponibilizadas em até 48 horas. O Lance! confirmou a informação.

O estafe de Robinho Jr. solicitou a instauração da sindicância, que foi autorizada pelo presidente Marcelo Teixeira no último domingo (3). Ainda segundo apuração do Lance!, os jogadores conversaram com o elenco sobre o ocorrido, e o treino seguiu normalmente no CT Rei Pelé. Neymar e Robinho Jr. voltaram a ser relacionados para o duelo desta terça-feira (5), contra o Deportivo Recoleta, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana.

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Veja nota oficial do Santos abaixo:

O Santos FC informa que por determinação da presidência foi instaurado, logo após a ocorrência dos fatos, processo de sindicância interna para analisar o episódio que envolveu os atletas Neymar Jr. e Robson de Souza Jr (Robinho), durante o treino deste último domingo (03/5), no CT Rei Pelé.

O Departamento Jurídico do Clube está responsável pela condução da sindicância.