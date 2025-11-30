Ex-Flamengo e ídolo do Corinthians provoca Palmeiras após vice; veja

Emerson Sheik, ídolo do Corinthians, usou suas redes sociais para alfinetar o Palmeiras após o clube perder a final da Libertadores para o Flamengo. A provocação aconteceu neste sábado (29), logo depois da partida decisiva realizada em Lima, no Peru.

O ex-jogador publicou uma foto do troféu do Mundial de Clubes que o Timão conquistou em 2012. A postagem fazia referência direta ao vice-campeonato palmeirense na competição continental e à impossibilidade do rival disputar a Copa Intercontinental.

A provocação de Sheik tem conexão com sua própria história no Corinthians. O ex-atacante foi figura central na conquista da Libertadores pelo clube em 2012, quando marcou os dois gols que garantiram o título continental ao time paulista.

Após vencer a Libertadores naquele ano, o Corinthians também conquistou o Mundial de Clubes, feito que o Palmeiras não poderá alcançar devido ao vice-campeonato na competição sul-americana.

Durante sua passagem pelo clube alvinegro, Emerson Sheik disputou 177 partidas e marcou 28 gols. O atacante acumulou cinco títulos com a camisa corintiana: Libertadores, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista.

Sheik, hoje com 47 anos, encerrou sua carreira como jogador profissional em 2018. Além do Corinthians, o ex-atacante também atuou por outros grandes clubes brasileiros como Flamengo, Fluminense, Botafogo e São Paulo, além de equipes do futebol japonês e de países árabes.

Veja a provocação de Sheik: