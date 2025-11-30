IA crava resultados de Corinthians x Botafogo e Fortaleza x Atlético-MG

O Campeonato Brasileiro terá dois grandes jogos neste domingo (30): Corinthians x Botafogo e Fortaleza x Atlético-MG. O Lance! consultou uma inteligência artificial, que apontou quais serão os resultados dos duelos.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Corinthians vai perder para o Botafogo por 2 a 1, e o Fortaleza vai vencer o Atlético-MG por 2 a 0. Os jogos serão disputados na Neo Química Arena e na Arena Castelão.

A inteligência artificial apontou que o Corinthians abre o placar contra o Botafogo com gol de Yuri Alberto, mas leva a virada com dois gols de Savarino. O Fortaleza vencerá o Atlético-MG com gols de Deyverson e Adam Bareiro.

Vale lembrar que os jogos entre Corinthians x Botafogo e Fortaleza x Atlético-MG são decisivos na briga por uma vaga na Libertadores de 2026 e na luta contra o rebaixamento. O Timão e o Galo acreditam no G-8, e o Leão do Picci briga para ficar na primeira divisão.

A bola vai rolar para Corinthians x Botafogo às 16h (Brasília), deste domingo (30). Logo depois, às 18h, Fortaleza x Atlético-MG se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro.

Corinthians x Botafogo e Fortaleza x Atlético-MG se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

Neste momento, o Corinthians está na 12° posição, com 45 pontos. O Botafogo, seu adversário, é o sexto com 58 pontos. O Fortaleza, por sua vez, é o 18° com 37 pontos. Seu rival, o Atlético-MG tem 45 pontos e ocupa o 13° lugar.

Caso os resultados previstos pela inteligência artificial se concretizem, o Botafogo vai pular para a 5° colocação, enquanto o Corinthians ficaria estacionado. O Fortaleza se manteria na 18° colocação, mas se aproximaria de sair na zona de rebaixamento.