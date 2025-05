Influencer que se casou com nove mulheres quer se tornar árbitro

O influencer Arthur 'O Urso', de 37 anos, ganhou notoriedade ao realizar uma cerimônia simbólica com nove mulheres em 2021, em São Paulo. Embora a poligamia não seja reconhecida legalmente no Brasil, o evento chamou a atenção da mídia e do público. Atualmente, Arthur vive com seis esposas em João Pessoa, na Paraíba, onde compartilha detalhes de sua rotina nas redes sociais. Agora, Arthur deseja adicionar mais uma função ao seu currículo: a de árbitro de futebol.

Entre suas esposas, Luana Kazaki se destaca como a primeira e única com quem Arthur é casado no civil desde 2015. Juntos, eles decidiram abrir a relação para outras parceiras. Luana é uma das principais apoiadoras do estilo de vida poligâmico do marido e frequentemente aparece ao lado dele em eventos e entrevistas, reforçando a filosofia do amor livre que ambos promovem.



Apaixonado pelo esporte desde a infância, ele conta que a ideia surgiu em meio às discussões dentro de casa — cada esposa torcendo para um time diferente.

- Futebol é o único assunto proibido no café da manhã. Quando vi, já estava medindo quem era mais exaltada na hora do VAR - brinca.

Arthur casou com seis mulheres (Foto: Divulgação)

Ele afirma que pretende se inscrever ainda este ano no curso da Escola de Arbitragem da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), em João Pessoa.

- Estou levando a sério. Já comecei a assistir vídeos de árbitros e estou revendo jogos com outro olhar - garante. Imagina eu no meio de um Flamengo e Vasco, ou um Botafogo e Fluminense? Ia ser incrível! E se algum jogador reclamar, já sei como resolver com um olhar firme — aprendi com elas aqui em casa. - revelou.