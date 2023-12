Surpresas nunca faltam no Jogo das Estrelas, o maior evento beneficente de fim de ano no futebol brasileiro, organizado por Júnior Coimbra e comandado por Zico. A partida já tem mais de 40 confirmados para a sua 19ª edição. O último anunciado foi o ex-atacante Martín Palermo, que defendeu a Argentina na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.