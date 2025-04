Conquistando espaço entre os jovens e influenciadores nos últimos meses, a Kings League terá mais um ex-jogador em seus gramados. O Punchers FC, da Itália, anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação de Hernanes, ídolo do São Paulo. O "Profeta", como é conhecido, será a "carta lenda" do time europeu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na publicação de anúncio do ex-jogador, a equipe italiana enalteceu a forma como Hernanes é conhecido no Velho Continente. "A cortina se abre, o destino falou. Hernanes, conhecido como O Profeta, é oficialmente um novo jogador dos Punchers”, anunciou o time.

Hernanes tem uma grande identificação com o futebol italiano. Durante sua carreira, o ex-jogador possui passagens marcantes por Juventus, Inter de Milão e Lazio.

continua após a publicidade

Entenda o crescimento da Kings League

O torneio se trata de um futebol, que é jogado em um cenário mais curto que o tradicional e emocionante, conhecido por fut7. O projeto da Kings League foi criado pela empresa Kromos, que pertence a Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona. A primeira edição do torneio foi realizada em 2023 e teve partidas realizadas no Camp Nou e no Wanda Metropolitano. A competição continuou crescendo e contando com mais investimento. Em 2025, cerca de 60 milhões de euros foram captados em rodadas de investimentos.

Brasil foi campeão da Kings League World Cup (Foto: Divulgação/Kings League)

Recentemente, foi criada a Kings League Brasil após o país ter vencido a Copa do Mundo, na Itália. As duas primeiras rodadas fizeram a Cazé TV, que detém os direitos de transmissão da competição, registrar números importantes. Além disso, o perfil do Instagram da Kings League também registrou um aumento de seguidores, e o torneio gerou, até agora, uma receita significativa.

continua após a publicidade

Além disso, o perfil oficial da competição no Instagram ganhou milhares de seguidores em poucos dias. Isso se dá por conta do envolvimento dos jogadores e de influencers.