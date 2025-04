Lucas Lima comete gafe ao reclamar da arbitragem e rivais do Sport não perdoam

A vitória do Palmeiras sobre o Sport, por 2 a 1, neste sábado (6), na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcada por polêmica de arbitragem. Ao reclamar da atuação do árbitro Bruno Arleu de Araújo, o meia Lucas Lima cometeu uma gafe ao classificar o Leão como um time "pequeno".

A fala polêmica do camisa 10 aconteceu logo após o apito final da partida. Em entrevista ainda à beira do campo, o jogador desabafou sobre um pênalti marcado em campo contra o Sport, que definiu a vitória para o Palmeiras.

O lance que revoltou Lucas Lima foi a marcação do segundo pênalti à favor do Palmeiras na partida. A jogada polêmica aconteceu aos 45 minutos do 2º tempo, quando o zagueiro Domínguez, do Leão, dividiu uma bola com atacante Facundo Torres, do Alviverde, e o levou ao chão.

O que disse Lucas Lima?

— A gente enfrentou uma das melhore equipes do Brasil e jogou de igual para igual. É um jogo decidido nos detalhes, e hoje foi decidido nos detalhes. O árbitro decidiu para eles — iniciou o camisa 10, antes de completar.

— De coração, eles (os torcedores) estão nos apoiando até o final, mas não dá para acontecer isso. A gente luta por cada ponto, a gente acabou de subir ano passado, é uma luta para subir, e daí a gente perde um ponto que é precioso no final. Em 2025, cheio de câmeras, não tem como ter esses erros, sabe? O futebol brasileiro se preocupa em não subir na bola, e esses erros continuam acontecendo jogo após jogo. Não só com o Sport, mas contra todos os times pequenos — completou.

Lucas Lima em ação pelo Sport em partica contra o Palmeiras pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 (Foto: Rafael Vieira/AGIF)

O que vem por aí?

Com o resultado, a equipe do treinador Abel Ferreira somou 4 pontos das duas primeiras rodadas do Brasileirão e assumiu a 7ª colocação. Já o Sport, termina a rodada na zona de rebaixamento, na 17ª posição.

O clube rubro-negro volta a campo no próximo sábado (12), às 21h (de Brasília), e visita o Vasco pela terceira rodada do campeonato nacional. Por sua vez, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores na quarta-feira (9), às 21h30.