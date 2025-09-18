Os torcedores do River ficaram na bronca com a atitude de um jogador durante a partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (18). Os clubes se enfrentaram em duelo válido pelas quartas de final da Libertadores.

Com um 2 a 1 e uma atuação imponente, o Palmeiras conseguiu uma boa vantagem contra o River Plate mesmo jogando contra um Monumental de Núñez absolutamente lotado. Os gols do Verdão foram marcados por Gustavo Gómez e Vitor Roque.

Depois da partida, o destaque negativo para os torcedores do River contra o Palmeiras foi Maxi Salas. O atacante veio do Racing, nesta temporada, e ainda não convenceu parte da torcida. Em um lance polêmico, ele larga a bola e tromba com Murilo. Veja a reação da web abaixo.

Marcelo Gallardo em River e Palmeiras pela Libertadores (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

Veja atitude de Salas, do River, contra o Palmeiras, e reação da torcida

Tradução: E o que isso traz para o jogo? Absolutamente nada. É a única coisa que ele sabe fazer? Não o vejo driblar ninguém desde que chegou aqui, e ele é o atacante do River, mano. Não acredito nas bobagens que a gente elogia.

Tradução: Superestimado, não vale 8 palitos e Dirussi veio quebrado.

Tradução: Um cavalo. O máximo que ele fará na carreira é estar no Rio.

Tradução: Foi a única coisa que ele fez durante toda a partida.

Como foi o jogo

A primeira etapa de River e Palmeiras foi marcada por amplo domínio do Palmeiras, que voltou a demonstrar sua força na Copa Libertadores. Os mais de 80 mil torcedores no Monumental não foram capazes de frear a equipe de Abel Ferreira, acostumada a desafios longe do Allianz Parque.

Logo aos cinco minutos, Andreas Pereira acertou cruzamento na medida para o capitão Gustavo Gómez abrir o placar. Na sequência, foi a vez de Khellven, um dos principais destaques do primeiro tempo, roubar a bola na intermediária ofensiva e conectar passe com Flaco López, responsável por encontrar Vitor Roque, autor do segundo gol alviverde no Monumental.

Já os minutos finais foram marcados por um tímido domínio do River Plate, que tentava diminuir o prejuízo na eliminatória. Apesar das trocas de posse e da torcida visitante vibrante, o Palmeiras foi o dono absoluto da primeira etapa. River e Palmeiras começou bem para o Verdão.

Com ampla vantagem no marcador, o Palmeiras retornou para a segunda etapa com a missão de segurar a vantagem, mas viu o River Plate controlar as ações dentro do Monumental, que passou a empurrar o time dentro de campo.

Minutos antes dos acréscimos, Martínez Quarta chutou de fora da área e, após desvio em Piquerez, a bola acabou no fundo do gol defendido por Weverton. Os minutos finais, por sua vez, foram marcados por muita pressão argentina, mas sem eficácia. Placar final: River 1 x 2 Palmeiras.