Ídolo do Corinthians, Sócrates ganha homenagem na França e inaugura rua com nome do ex-jogador

Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 18:59 • Paris (FRA)

No último sábado (30), foi realizada a inauguração da "Rue du Dr Sócrates" ("Rua do Doutor Sócrates"), uma via em homenagem ao ídolo do Corinthians e da Seleção Brasileira, Sócrates, na França. Esta rua está situada próxima a Paris e será o local de hospedagem da delegação brasileira durante os Jogos Olímpicos de 2024.

O evento de inauguração contou com a presença de diversas personalidades, incluindo Raí, os filhos do ex-jogador, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo (PT-RJ), o publicitário Washington Olivetto, ministros e autoridades francesas, entre outros.

Segundo o prefeito de Saint-Ouen, a decisão de prestar essa homenagem ao ícone do Corinthians foi motivada pelos valores que Sócrates defendeu em vida, que são considerados semelhantes aos valores da França.

- Sócrates inspirou tudo o que estamos vivendo hoje. Ele disse que, se o Brasil voltasse a ser uma democracia, e ele tinha acabado de assinar com a Fiorentina, ele não teria saído do Brasil. Hoje ele está aqui representando valores que vão muito além do Brasil, tão necessários no mundo hoje, da democracia, da liberdade, da busca da justiça e de paz. O mundo está em perigo, então, mais do que nunca, o mundo precisa das ideias de Sócrates - disse Raí.