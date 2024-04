Casimiro pede desculpas após reagir a crítica por fala sobre Neymar em transmissão

Casimiro Miguel se desculpou após rebater críticas (Foto: Reprodução / YouTube)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 15:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O streamer Casimiro Miguel se desculpou após rebater as críticas feitas por uma seguidora dele no X, antigo Twitter, que questionou o fato de a transmissão da CazéTV do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, entre Santos e Palmeiras, ter "enaltecido" Neymar, que estava na Vila Belmiro. A informação foi publicada pelo UOL.

Ela destacou o pagamento, pela família do jogador do Al-Hilal, de 150 mil euros (R$ 814 mil) para atenuar a pena de Daniel Alves, que viria a ser condenado por estupro na Espanha.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na sua live na Twitch, Cazé citou o post e criticou os comentários de outros perfis. Ele disse ser muito grave as pessoas falarem que ele "não liga para estupro".

Com a repercussão negativa, Casimiro se retratou no X pelo fato de algumas pessoas passarem a atacar a autora do post após a live dele.

- Eu peço sinceras desculpas à menina que teve a noite estragada por isso. Acabei apenas respondendo às ofensas ligadas ao post e não ao post em si, que foi um comentário justo sobre o nosso trabalho. Eu errei e causei isso, quando poderia apenas absorver a crítica que veio de uma forma educada e tem sentido. Tenho errado pra c*** ultimamente, mas vou corrigir isso. - escreveu.