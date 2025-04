Defesa do Corinthians sofre com lesões e baixo desempenho em 2025

Embora tenha conquistado o primeiro título desde 2019 ao levantar a taça do Campeonato Paulista, o Corinthians apresenta um desafio para o técnico Ramón Díaz neste início de Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, o Corinthians chegou a 26 gols sofridos em 25 jogos em 2025, aumentando a preocupação da comissão técnica em relação ao sistema defensivo da equipe.

A inconsistência defensiva do Corinthians tem sido um ponto crítico do trabalho do técnico argentino e do auxiliar da equipe, Emiliano Díaz. A ausência de reforços para o setor e as constantes mudanças na zaga contribuíram para o desempenho abaixo do esperado.

Titular da defesa alvinegra, Gustavo Henrique trata de um incômodo muscular na coxa direita e ficou fora das últimas três partidas, incluindo o clássico contra o Palmeiras. A última atuação do zagueiro foi diante do Huracán, no dia 2 de abril. Sem ele, o técnico Ramón Díaz precisou mexer na estrutura da defesa, e os resultados não foram positivos.

No Derby, a escalação do Corinthians trouxe uma surpresa: Cacá foi titular ao lado de André Ramalho, substituindo Félix Torres, que ficou no banco. A mudança foi explicada pelo auxiliar técnico Emiliano Díaz, que justificou a alteração com base no desgaste físico dos atletas.

— A quantidade e a continuidade de jogos te obriga a mudar. Gustavo (Henrique) é uma referência na nossa zaga, mas lamentavelmente ainda não encontramos a cura para ele. Acho que não há desculpas, mas a quantidade de partidas faz com que você tenha que trocar, porque senão, não aguentam — afirmou Emiliano.

A expectativa é que Gustavo Henrique esteja à disposição para o próximo compromisso da equipe no Brasileirão.

— A dupla do ano passado (André Ramalho e Gustavo Henrique) fez somente um jogo junta neste ano. Gustavo estava machucado, ou o Félix continuava fazendo bons jogos, principalmente nos clássicos, jogou muito bem. Mas estava muito cansado, e tivemos que mudar — completou o auxiliar.

Além da instabilidade defensiva, o Corinthians vive uma queda de rendimento desde a conquista do Campeonato Paulista. Nos cinco jogos seguintes, o time somou duas derrotas (Huracán, pela Sul-Americana, e Palmeiras, pelo Brasileirão), dois empates (Bahia e América de Cali) e apenas uma vitória, contra o Vasco.

Assim, de olho no aumento do desempenho da defesa e na melhora de rendimento da equipe no Brasileirão, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (16), quando recebe o Fluminense, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do torneio nacional.