Ídolo do Botafogo projetou final com Real Madrid antes de derrota: ‘Esperando’

O Botafogo foi eliminado de forma precoce na Copa Intercontinental ao perder para o Pachuca-MEX, por 3 a 0. Antes da bola rolar, o ex-jogador Jairzinho havia projetado uma final contra o Real Madrid. Em entrevista à ESPN em General Severiano, o Furacão da Copa de 1970, tinha demonstrado confiança no Alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Esse Botafogo de hoje, me lembra muito o Botafogo do Jairzinho, então eu estou muito contente, esperando o Real Madrid, e também para demonstrarmos ao mundo que, no momento, o Botafogo é o melhor clube do mundo. O clube quando alcança uma ascensão igual ao Botafogo, é difícil perder. Que venha o Real Madrid - disse Jairzinho.

Com a derrota do Botafogo, a final projetada por Jairzinho contra o Real Madrid não vai acontecer. O clube espanhol espera o vencedor de Al Ahly x Pachuca para decidir o título da competição na próxima semana. O time mexicano venceu a equipe carioca no estádio 974, em Doha, com gols de Idrissi, Deossa e Rondón.