ESPN ataca o mercado e tira repórter da Globo; veja mais detalhes

Ativa no mercado, a ESPN acertou a chegada de mais um reforço para a cobertura esportiva da temporada de 2026. Trata-se da jornalista Raisa Martins, destaque das transmissões da TV Verdes, afiliada da Globo no Ceará. A informação foi dada primeiramente pelo perfil "Narradores Brasileiros", e confirmada pelo Lance!.

A comunicadora aceitou a proposta da ESPN e será uma das vozes ativas da cobertura da Série B e Copa do Nordeste. A emissora paulista tem o direito de transmissão de ambas as competições. Raisa Martins será responsável por cobrir os times do Ceará nos torneios.

Desde 2025, a ESPN passou a exibir os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Com um sucesso no ano de retorno da atração, a emissora busca investir em reforços para aumentar o plantel de funcionários para a temporada deste ano.

Série B do Brasileirão

Diferentemente da primeira divisão do campeonato nacional, a Série B ainda não começou. Os jogos da primeira rodada do torneio estão marcados para o dia 21 de março. Até lá, a ESPN programa as transmissões da competição.

A atual edição da Série B conta com dois clubes cearenses. São eles: Fortaleza e Ceará; que vão estar sobre a responsabilidade de Raisa Martins, novo reforço da emissora.

