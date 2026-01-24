O Lance! apresenta os melhores palpites para Internacional x Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto acontece nesta domingo, 25 de janeiro, às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Internacional x Grêmio (25/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

As duas equipes tiveram inícios de temporada muito semelhantes, ambas liderando seus grupos com três vitórias e uma derrota. Com a expectativa de um primeiro clássico em 2026 bastante disputado, com força máxima dos dois lados, e considerando o retrospecto recente das equipes, nosso palpite para uma partida com muitos gols ganha força.

Em seis das últimas sete partidas do Colorado tivemos mais de 2,5 gols Em seis das últimas oito partidas do Tricolor também tivemos mais de 2,5 gols Na competição, o Internacional marcou nove gols e o Grêmio 11 gols, sendo o melhor ataque da competição

Outros palpites para Internacional x Grêmio

Com a expectativa de mais um clássico equilibrado e muito disputado, o mercado de ambas as equipes marcam surge como uma ótima opção. Não por acaso, em quatro dos últimos cinco Gre-Nais houve gols para os dois lados.

Além do equilíbrio, o clássico é tradicionalmente muito físico. Com a rivalidade aflorada, os confrontos entre Internacional e Grêmio costumam registrar alto número de faltas e cartões. Nos últimos três duelos, a média foi de oito cartões amarelos por partida, além de expulsões para ambos os lados em dois desses confrontos. Diante desse cenário, o palpite para um jogo com uma possível expulsão se mostra uma opção válida.

Outro ponto relevante é o volume ofensivo recente das equipes. O Internacional registra média de 8,0 escanteios por jogo, enquanto o Grêmio tem média menor, com 4,5. Considerando que a média de escanteios totais nas últimas dez partidas do Colorado foi de 10,0, o palpite nesse mercado também ganha força.

Análise e Forma dos Times

Internacional - Momento e escalação

O Internacional iniciou a temporada de forma consistente, com três vitórias em quatro jogos, período em que Paulo Pezzolano promoveu testes no elenco e utilizou jovens da base visando o Gre-Nal e a estreia no Brasileirão.

Na última rodada, venceu o Inter de Santa Maria por 2 a 0 e manteve a liderança do Grupo A. Agora, recebe o Grêmio no Beira-Rio buscando confirmar o bom momento no primeiro clássico do ano.

Provável escalação do Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Vitinho, Ronaldo, Paulinho Paula e Alexandro Bernabei; Alan Patrick, Rafael Borré e Johan Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.

Grêmio - Momento e escalação

O Grêmio repete a campanha do rival neste início de temporada, com três vitórias e uma derrota, liderando o Grupo B com nove pontos. Na última rodada, venceu o Guarany de Bagé por 2 a 0 fora de casa, após um planejamento semelhante ao do Inter, com testes no elenco e uso de jovens.

Para o Gre-Nal, Luís Castro indicou força máxima à disposição. Weverton, que estreou na rodada passada, deve ser o titular no gol no primeiro clássico do ano.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Franco Cristaldo, Francis Amuzu e Tetê; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Confronto direto e estatísticas de Internacional x Grêmio

O histórico recente entre Internacional e Grêmio é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Internacional x Grêmio

21/09/2025 - Internacional 2 x 3 Grêmio - Campeonato Brasileiro

19/04/2025 - Grêmio 1 x 1 Internacional - Campeonato Brasileiro

16/03/2025 - Internacional 1 x 1 Grêmio - Campeonato Gaúcho

08/03/2025 - Grêmio 0 x 2 Internacional - Campeonato Gaúcho

08/02/2025 - Grêmio 1 x 1 Internacional - Campeonato Gaúcho

Estatísticas e curiosidades de Internacional x Grêmio

Em todas as competições foram disputados 232 jogos entre as duas equipes, com 74 vitórias do Internacional, 87 empates e 71 triunfos do Grêmio Em seis das últimas sete partidas do Internacional tivemos mais de 2,5 gols marcados Em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes tivemos ambas marcando gols Nos últimos três jogos tivemos duas expulsões para cada um dos times O Internacional registra média de 8,0 escanteios por partida no Campeonato Gaúcho

Comparação de Odds para Internacional x Grêmio

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Internacional x Grêmio

