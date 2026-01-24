Internacional x Grêmio – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds Internacional x Grêmio pelo Campeoanto Gaúcho
O Lance! apresenta os melhores palpites para Internacional x Grêmio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto acontece nesta domingo, 25 de janeiro, às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Internacional x Grêmio (25/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
As duas equipes tiveram inícios de temporada muito semelhantes, ambas liderando seus grupos com três vitórias e uma derrota. Com a expectativa de um primeiro clássico em 2026 bastante disputado, com força máxima dos dois lados, e considerando o retrospecto recente das equipes, nosso palpite para uma partida com muitos gols ganha força.
- Em seis das últimas sete partidas do Colorado tivemos mais de 2,5 gols
- Em seis das últimas oito partidas do Tricolor também tivemos mais de 2,5 gols
- Na competição, o Internacional marcou nove gols e o Grêmio 11 gols, sendo o melhor ataque da competição
Outros palpites para Internacional x Grêmio
Com a expectativa de mais um clássico equilibrado e muito disputado, o mercado de ambas as equipes marcam surge como uma ótima opção. Não por acaso, em quatro dos últimos cinco Gre-Nais houve gols para os dois lados.
Além do equilíbrio, o clássico é tradicionalmente muito físico. Com a rivalidade aflorada, os confrontos entre Internacional e Grêmio costumam registrar alto número de faltas e cartões. Nos últimos três duelos, a média foi de oito cartões amarelos por partida, além de expulsões para ambos os lados em dois desses confrontos. Diante desse cenário, o palpite para um jogo com uma possível expulsão se mostra uma opção válida.
Outro ponto relevante é o volume ofensivo recente das equipes. O Internacional registra média de 8,0 escanteios por jogo, enquanto o Grêmio tem média menor, com 4,5. Considerando que a média de escanteios totais nas últimas dez partidas do Colorado foi de 10,0, o palpite nesse mercado também ganha força.
Análise e Forma dos Times
Internacional - Momento e escalação
O Internacional iniciou a temporada de forma consistente, com três vitórias em quatro jogos, período em que Paulo Pezzolano promoveu testes no elenco e utilizou jovens da base visando o Gre-Nal e a estreia no Brasileirão.
Na última rodada, venceu o Inter de Santa Maria por 2 a 0 e manteve a liderança do Grupo A. Agora, recebe o Grêmio no Beira-Rio buscando confirmar o bom momento no primeiro clássico do ano.
Provável escalação do Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Vitinho, Ronaldo, Paulinho Paula e Alexandro Bernabei; Alan Patrick, Rafael Borré e Johan Carbonero. Técnico: Paulo Pezzolano.
Grêmio - Momento e escalação
O Grêmio repete a campanha do rival neste início de temporada, com três vitórias e uma derrota, liderando o Grupo B com nove pontos. Na última rodada, venceu o Guarany de Bagé por 2 a 0 fora de casa, após um planejamento semelhante ao do Inter, com testes no elenco e uso de jovens.
Para o Gre-Nal, Luís Castro indicou força máxima à disposição. Weverton, que estreou na rodada passada, deve ser o titular no gol no primeiro clássico do ano.
Provável escalação do Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Franco Cristaldo, Francis Amuzu e Tetê; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.
Confronto direto e estatísticas de Internacional x Grêmio
O histórico recente entre Internacional e Grêmio é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Internacional x Grêmio
- 21/09/2025 - Internacional 2 x 3 Grêmio - Campeonato Brasileiro
- 19/04/2025 - Grêmio 1 x 1 Internacional - Campeonato Brasileiro
- 16/03/2025 - Internacional 1 x 1 Grêmio - Campeonato Gaúcho
- 08/03/2025 - Grêmio 0 x 2 Internacional - Campeonato Gaúcho
- 08/02/2025 - Grêmio 1 x 1 Internacional - Campeonato Gaúcho
Estatísticas e curiosidades de Internacional x Grêmio
- Em todas as competições foram disputados 232 jogos entre as duas equipes, com 74 vitórias do Internacional, 87 empates e 71 triunfos do Grêmio
- Em seis das últimas sete partidas do Internacional tivemos mais de 2,5 gols marcados
- Em quatro dos últimos cinco duelos entre as equipes tivemos ambas marcando gols
- Nos últimos três jogos tivemos duas expulsões para cada um dos times
- O Internacional registra média de 8,0 escanteios por partida no Campeonato Gaúcho
Comparação de Odds para Internacional x Grêmio
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:
|Casa de Apostas
|Internacional
|Empate
|Grêmio
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance! para Internacional x Grêmio
- Mais de 2,5 gols (2,28 na Betsson)
- Ambas as equipes marcam (1,95 na Betsson)
- Mais de 0,5 cartões vermelhos (2,67 na Betano)
- Mais de 9,5 escanteios (1,75 na Br4bet)
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
