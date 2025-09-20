menu hamburguer
IA da rodada: inteligência artificial prevê goleada em clássico no Brasileirão; veja

Dez jogos acontecem pelo campeonato nacional entre sábado (20) e domingo (21)

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/09/2025
06:10
A 24ª rodada do Brasileirão começa a ser disputada neste sábado (20). Ao todo, quatros jogos acontece no dia e mais seis no domingo (21). Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os confrontos.

Dentro das partidas, destaca-se a existência de três grandes clássicos nacionais. Tratam-se de Flamengo x Vasco, Internacional x Grêmio e Santos x São Paulo. Ambos os confrontos acontecem no domingo. O confronto gaúcho e carioca está marcado para às 17h30 (de Brasília), já o paulista, para às 20h30 (de Brasília).

Em uma análise, a Inteligência Artificial previu uma goleada entre os clássicos do Brasileirão. De acordo com a tecnologia, o Flamengo irá vencer sem dificuldades o Vasco. Além disso, o Internacional foi apontada como favorito no Gre-Nal e o San-São terminou em um empate na simulação.

Além dos clássicos, regionais, a rodada ainda contará com outros jogos interessantes entre brigas pela parte de baixo da tabela e por uma vaga no G-6. Veja abaixo os palpites do Chat GPT para todos os confrontos:

Resumo da simulação da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro:

Santos 1 x 1 São Paulo
Vitória 1 x 2 Fluminense
Ceará 2 x 1 Bahia
Botafogo 1 x 3 Atlético-MG
Palmeiras 2 x 0 Fortaleza
Mirassol 1 x 1 Juventude
Internacional 2 x 1 Grêmio
Sport 0 x 1 Corinthians
Flamengo 3 x 0 Vasco
Cruzeiro 1 x 2 RB Bragantino

24ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste final de semana (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

