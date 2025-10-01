IA da Rodada: inteligência artificial prevê empate entre gigantes no Brasileirão

Após o empate entre Atlético-MG e Juventude em 0 a 0, a 26ª rodada do Brasileirão continua nesta quarta-feira (1), com grandes jogos. A Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, fez uma previsão para as partidas e projetou empate entre gigantes.

Na caça ao Flamengo, o Palmeiras recebe o Vasco da Gama no Allianz Parque, às 19h. Meia hora depois, a bola rola para Internacional e Corinthians, no Beira-Rio. Ainda na quarta-feira, às 21h30, o Santos recebe o Grêmio, na Vila Belmiro.

Na quinta-feira (2), o líder Flamengo recebe o Cruzeiro, no Maracanã, em jogo que encerra a rodada, às 20h30.

Confira os palpites da Meta IA para a rodada:

Sport 1 x 2 Fluminense

Mirassol 2 x 1 Red Bull Bragantino

Palmeiras 2 x 1 Vasco

Internacional 1 x 1 Corinthians

Botafogo 1 x 1 Bahia

Santos 1 x 1 Grêmio

Vitória 1 x 2 Ceará

Fortaleza 1 x 0 São Paulo

Flamengo 2 x 2 Cruzeiro

