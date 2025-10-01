IA da Rodada: inteligência artificial prevê empate entre gigantes no Brasileirão
Atlético-MG e Juventude abriram a rodada na última terça (30)
Após o empate entre Atlético-MG e Juventude em 0 a 0, a 26ª rodada do Brasileirão continua nesta quarta-feira (1), com grandes jogos. A Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, fez uma previsão para as partidas e projetou empate entre gigantes.
Na caça ao Flamengo, o Palmeiras recebe o Vasco da Gama no Allianz Parque, às 19h. Meia hora depois, a bola rola para Internacional e Corinthians, no Beira-Rio. Ainda na quarta-feira, às 21h30, o Santos recebe o Grêmio, na Vila Belmiro.
Na quinta-feira (2), o líder Flamengo recebe o Cruzeiro, no Maracanã, em jogo que encerra a rodada, às 20h30.
Confira os palpites da Meta IA para a rodada:
Sport 1 x 2 Fluminense
Mirassol 2 x 1 Red Bull Bragantino
Palmeiras 2 x 1 Vasco
Internacional 1 x 1 Corinthians
Botafogo 1 x 1 Bahia
Santos 1 x 1 Grêmio
Vitória 1 x 2 Ceará
Fortaleza 1 x 0 São Paulo
Flamengo 2 x 2 Cruzeiro
