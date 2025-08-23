menu hamburguer
IA crava resultados da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Inteligência artificial palpitou nos confrontos do Brasileirão

imagem cameraIA projetou os resultados da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Arte/L!)
Breno Prata
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/08/2025
06:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar os resultados das partidas. Para a ferramenta, Flamengo e Palmeiras vencem com autoridade, jogando em casa, e o Botafogo pode surpreender e bater o Juventude, no Alfredo Jaconi.

Para a ferramenta, o rubro-negro goleia o Vitória, por 4 a 1, no Maracanã e segue na liderança do Brasileirão. Segundo a IA, o Verdão também confirma o favoritismo, jogando em casa, e bate o Sport por 3 a 0. Sem vencer em Caxias do Sul desde 1996, a Grok previu uma vitória por 2 a 0, do Glorioso para cima do Juventude.

Além da disputa pela liderança, a IA palpitou sobre os confrontos na parte de baixo da tabela. Buscando um respiro no returno do Brasileirão, Vasco e Corinthians se enfrentam e segundo a Grok, o confronto terminará empatado. Outro duelo que pode mexer com as últimas posições, é Fortaleza x Mirassol, que segundo a ferramenta, contará com a vitória do Leão.

Veja as previsões para a rodada do Campeonato Brasileiro

Bragantino 1 x 1 Fluminense
Cruzeiro 2 x 0 Internacional
Grêmio 2 x 1 Ceará
Vasco 2 x 2 Corinthians
Bahia 3 x 1 Santos
Fortaleza 1 x 0 Mirassol
Juventude 0 x 2 Botafogo
São Paulo 1 x 1 Atlético-MG
Palmeiras 3 x 0 Sport
Flamengo 4 x 1 Vitória

BRASILEIRO A 2025, CORINTHIANS X VASCO
Vasco e Corinthians voltam se enfrentrar no Campeonato Brasileiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

