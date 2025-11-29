IA crava resultado de Ceará x Cruzeiro e Vitória x Mirassol no Brasileirão

Ceará x Cruzeiro e Vitória x Mirassol são dois jogos extremamente decisivos da 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Uma inteligência artificial cravou o resultado das duas partidas, que serão disputadas neste sábado (29).

continua após a publicidade

Para Ceará x Cruzeiro, o ChatGPT apontou vitória do time visitante por 2 a 1. Para Vitória x Mirassol, triunfo do time mandante por 2 a 0. No Castelão, Kaio Jorge marca dois gols para o time de Leonardo Jardim, que está vivo na briga pelo título. O gol do Vozão será de Pedro Raul. No Barradão, os dois gols do Leão serão marcados por Cantalapiedra.

➡️Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

Tanto Ceará x Cruzeiro, quanto Vitória x Mirassol, são jogos importantes na luta contra o rebaixamento. Se os resultados previstos pela IA se concretizarem, o Leão vai chegar a 42 pontos e se manter fora do Z-4. O Vozão, por outro lado, se manteria com os 42 que tem, também fora da zona.

continua após a publicidade

Ceará x Cruzeiro e Vitória x Mirassol agitam o Brasileirão durante este sábado (29) (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Além da briga por rebaixamento, Ceará x Cruzeiro e Vitória x Mirassol também são decisivos na briga por título e por vaga direta na Libertadores de 2026. Com a previsão da inteligência artificial, o Cabuloso ficaria a 4 pontos do Flamengo e assumiria a segunda colocação. O Mirassol, por sua vez, manteria a quarta colocação.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A bola vai rolar para as duas decisões neste sábado (29), dia da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O duelo entre Vitória x Mirassol será duas horas antes da decisão, às 16h, enquanto Ceará x Cruzeiro jogam logo após a final, às 21h (Brasília).