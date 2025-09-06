O Brasil e a Itália protagonizaram jogo mais memorável dessa edição do Mundial de Vôlei feminino, na manhã deste domingo (6). Mesmo com a boa atuação brasileira, as europeias venceram por 3 sets a 2, com as parciais de 22/25, 25/22, 28/30, 25/22 e 15/13. O Lance! te mostra as estatísticas e explica o que faltou para vitória das sul-americanas.

A semifinal entre o Brasil e a Itália foi equilibrada e revelou os pontos positivos de cada seleção. Mesmo com a vitória italiana, as brasileiras não ficaram para trás nos fundamentos e exibiram intensidade.

Nos bloqueios, as sul-americanas atropelaram as europeias. Já nos pontos de ataque, teve empate entre as equipes. Gabi Guimarães foi a maior pontuadora do jogo e Julia Kudiess foi a melhor bloqueadora do confronto. A Itália fez mais aces e teve mais aproveitamento na recepção.

O que foi decisivo para o Brasil perder o duelo foram os acúmulos de erros. Enquanto a Itália falhou 19 vezes, o Brasill acumulou muitos erros de recepção e saque. Além disso, as brasileiras cometeram infrações cruciais, como toque de rede e invasaõ. Foram 27 erros sul-americanos no total.

Junto com as falhas, o Brasil também teve dificuldade em lidar com as bolas "largadas" das italianas.

Pontos de ataque

O Brasil e a Itália empataram na quantidade de pontos do fundamento e garantiram 69 bolas cada. Entretanto, as brasileiras tiveram 38.8% de aproveitamento, enquanto as rivais garantiram 34.3% .

Entre as brasileiras, Gabi foi a maior pontuadora com 27 ataques convertidos. Do outro lado, Antropova dominou o fundamento com 20 pontos.

Bloqueio

O destaque do Brasil na partida foi o bloqueio, com destaque para Julia Kudiess, Diana e Gabi. As sul-americanas bloquearam 22 vezes, enquanto as italianas só marcaram 15 pontos no fundamento.

A Kudiess liderou a parcial e anotou 9 pontos de bloqueio. Assim como no ataque, Antropova foi o destaque das italianas com 6 blocks.

Saque

A Itália liderou o fundamento, apesar de não ter grande destaque. As italianas acertaram 4 aces, enquanto as brasileiras acertaram apenas 2.

Na Itália, Antropova marcou dois, enquanto Egonu e Orro marcaram um ponto cada. No Brasil, Diana e Rosamaria foram as únicas a pontuar no fundamento.

Erros

O Brasil cometeu 27 erros que se tornaram pontos para Itália, enquanto a Itália cometeu 19 falhas.

Recepção

Na recepção, o Brasil também cometeu erros decisivos para a derrota. As brasileiras acertaram 56 recepções e erraram 23. Enquanto isso, as italianas garantiram 76 acertos e apenas 7 falhas.

👀Confira lista de estatísticas entre Brasil e Itália:

Brasil:

Pontos: 112

Ataques: 69

Pontos de saque: 2

Bloqueios: 22

Erros cometidos: 27

Recepção: 23 erros

Maior pontuadora: Gabi (29 pontos) e Rosamaria (20 pontos)

Maior bloqueadora: Julia Kudiess (9 pontos)

Itália:

Pontos: 115

Ataques: 69

Pontos de saque: 4

Bloqueios: 15

Erros cometidos: 19

Recepção: 7 erros

Maiores pontuadoras: Antropova (28 pontos) e Sylla (21 pontos)

Maior bloqueadora: Antropova (6 pontos)

O que faltou para o Brasil vencer a Itália no Mundial: confira estatísticas. (Foto: Volleyball World / Divulgação)

Como foi o jogo?

Primeiro set

O 1ª set mostrou superioridade do Brasil. As brasileiras começaram com força no ataque e precisão na defesa, enquanto a Itália teve dificuldade na recepção e não conseguiu acertar o passe. Com isso, as sul-americanas usaram o bloqueio das adversárias para abrir vantagem no placar e aproveitaram o momento de falha das europeias.

No meio do set, as italianas tentaram reação e aproximaram a parcial, mas a tentativa não foi o suficiente para conter o jogo encaixado das brasileiras. No fim, o Brasil venceu com o placar de 25 a 22. Rosamaria e Gabi foram as maiores pontuadoras da parcial, com seis pontos cada.

Segundo set

A segunda parcial foi equilibrada, mas mostrou mais precisão das italianas. A Itália saiu na frente e conseguiu consertar os erros anteriores, encontrando espaço na quadra brasileira com maestria. O jogo teve bastantes pontos trocados e o Brasil não ficou para trás na intensidade. As brasileiras conseguiram empatar a parcial, mas a grande sequência de erros das sul-americanas foi decisivos para derrota.

O Brasil não perdeu para a Itália em nenhum fundamento.Foram 11 pontos de ataque para ambas as seleções, e 5 bloqueios das brasileiras, contra 4 das italianas. Porém, o Brasil errou 10 vezes, enquanto as europeias erraram apenas 6. Com isso, a Itália venceu o set por 25 a 22.

Terceiro set:

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. A Itália saiu na frente com dois aces em sequência, mas não conseguiu abrir vantagem no placar. As brasileiras erraram menos do que o set anterior e voltaram a converter bolas importantes. Com pontos trocados, as seleções mostraram características diferentes. Do lado das italianas, Antropova foi destaque com 14 pontos no ataque, acumulando bolas rápidas e variadas. Já na quadra brasileira, o bloqueio foi foi destaque, com menção para Julia Kudiess.

Gabi Guimarães virou bolas importantes e Marcelle se destacou nas defesas. No fim da parcial, o bloqueio brasileiro foi fundamental para vitória por 30 a 28.

Quarto set:

Assim como no set anterior, a parcial foi equilibrada. Dessa vez, porém, a Itália mostrou mais eficiência em encontrar espaços vazios na quadra brasileira. Rosamaria e Gabi converteram bolas importantes no início do set para o Brasil, mas a seleção teve dificuldade em manter ataques precisos ao longo da parcial. As europeias abriram vantagem, com destaque para Antropova, mas o Brasil reagiu com levantamentos eficientes da Roberta.

A Itália, porém, não abriu espaço para falhas e decidiu a partida nos detalhes. Mesmo com o bloqueio do Brasil brilhando, as italianas mantiveram a intensidade e venceram a parcial por 25 a 22.

Tie-Break:

O tie-break foi decidido nos mínimos detalhes, com as duas seleções se destacando em ataques eficientes. Gabi foi o destaque da parcial e virou ataques importantes. Além da ponteira, Rosamaria também puxou a responsabilidade e converteu bolas eficientes. O Brasil, porém, acumulou erros na recepção e Egonu foi decisiva para a Itália. Com isso, as europeias venceram a parcial e a partida por 15 a 13.