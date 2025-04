Ana Thaís sobe tom e manda recado à CBF após negociação frustrada com Ancelotti

A negociação entre Confederação Brasileira de Futebol e Carlo Ancelotti chegou ao fim após um empecilho envolvendo o Real Madrid, nesta terça-feira (29). Com isso, a CBF decidiu das fim às tratativas pelo técnico. Comentarista da Globo, Ana Thaís Matos analisou a situação e mandou um recado à entidade máxima do futebol brasileiro.

- O Ancelotti não quer saber da Seleção Brasileira. Ele teve a oportunidade em 2023 e não bancou, não foi para cima do Real Madrid. E agora de novo. Se ele não quer treinar o Brasil, a CBF tem que ter vergonha, olhar o mercado de treinadores e fechar com um treinador o mais rápido possível - disse Ana.

- O Brasil tem uma Copa do Mundo daqui a seis jogos. Não dá para a maior seleção do mundo ficar à mercê do presidente da CBF e esquecer de contratar um técnico. Não dá - completou.

Entenda a negociação entre CBF e Ancelotti

Ancelotti era esperado em Londres para assinar o vínculo com o Brasil na última segunda-feira (28), mas não viajou à capital da Inglaterra. Mesmo assim, a operação foi levada até Madri nesta terça-feira (29), na expectativa de que o treinador firmasse o negócio com desfecho positivo. Contudo, o italiano recuou.

O acordo entre Seleção Brasileira e Ancelotti seria para o italiano assumir a equipe em junho, na próxima Data Fifa. O técnico teria pessoalmente ligado para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e avisado da não liberação por parte do Real Madrid, o que pegou a entidade de surpresa.

Sem o aval do clube merengue, Ancelotti poderia assumir o Brasil apenas a partir de agosto. Por sua vez, a CBF optou por não esperar a disponibilidade do treinador e teria encerrado as negociações, segundo o portal "Ge". O contrato do italiano com os espanhóis vai até julho de 2026 e, portanto, ele só poderia deixar o clube por meio de liberação ou pagamento de multa.