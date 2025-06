IA aponta chances de brasileiros se classificarem no Mundial de Clubes

A última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes se inicia nesta segunda-feira (23). Ao todo, três clubes brasileiros - Palmeiras, Botafogo e Fluminense - ainda buscam a classificação para as oitavas de final do torneio da Fifa. O Flamengo já se encontra na próxima fase. O Lance! perguntou para a IA Grok, as chances dos demais se classificarem.

O recurso tecnológico apontou que a probabilidade de termos os quatro clubes nacionais na próxima fase do Mundial é grande. Para a Grok, Palmeiras e Botafogo oportunidades mais concretas ao acesso do que o Fluminense, mas o Tricolor ainda teria 85% de chances de classificação. Veja abaixo:

Palmeiras: 90-95% (muito alta, praticamente garantido com um empate).

Botafogo: 95% ou mais (altíssima, eliminação exige cenário muito improvável).

Fluminense: 85-90% (alta, mas ligeiramente menos certa que os outros dois devido à competitividade do Mamelodi Sundowns).

O que os brasileiros precisam para avançar no Mundial de Clubes?

Até o momento, Palmeiras, Botafogo e Fluminense são líderes dos grupos A, B e F. O Alviverde encara o Inter Miami na última rodada, nesta segunda-feira (23), às 22h (de Brasília), na Flórida, Estados Unidos. Um pouco mais cedo, no mesmo dia, o Botafogo enfrenta o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, na Califórnia.

A equipe de Abel Ferreira joga pelo empate para se classificar para as oitavas de final do Mundial de Clubes. O Botafogo também precisa apenas de um resultado semelhante para alcançar a classificação. A equipe do técnico Renato Paiva ainda pode perder por até dois gols de diferença.

Por outro lado, o Fluminense entra em campo apenas na quinta-feira (25). O Tricolor terá um confronto direto em busca da classificação contra o Mamelodi, da África do Sul, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Para chegar as oitavas de final, o time de Renato Gaúcho também precisa apenas de si. Um empate contra a equipe sul-africana garante o acesso, porém uma derrota, gerará a necessidade do Borussia Dortmund perder para o Ulsan, da Coréia do Sul, na última rodada. Os dois confrontos acontecem de forma simultânea.