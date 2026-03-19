Fluminense x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (21/03)
Confira os palpites e informações de Fluminense x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro
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O Fluminense recebe o Atlético-MG no Maracanã pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2026 em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos distintos, mas igualmente pressionadas por resposta imediata. O Tricolor ocupa a quarta colocação com 13 pontos e vinha em boa sequência até a derrota dolorosa no clássico contra o Vasco, quando abriu 2 x 0 e sofreu a virada nos minutos finais, em um resultado que abalou o ambiente e ligou o alerta para a equipe de Luis Zubeldía.
Do outro lado, o Atlético-MG chega mais aliviado após a vitória por 1 x 0 sobre o São Paulo na Arena MRV, resultado que encerrou a invencibilidade do adversário e deu novo fôlego ao trabalho de Eduardo Domínguez. Com oito pontos e ocupando a 11ª posição, o Galo ainda busca maior regularidade, especialmente fora de casa, onde precisa pontuar para se afastar da parte inferior da tabela.
O confronto no Maracanã também carrega um interessante duelo tático entre dois treinadores argentinos com ideias distintas de jogo. Enquanto o Fluminense tenta se firmar como um mandante forte e se manter próximo dos líderes, o Atlético-MG encara o desafio de competir longe de seus domínios e transformar resultados pontuais em consistência.
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Análise da partida
O Fluminense se consolidou como uma das equipes mais fortes como mandante desde a chegada de Luis Zubeldía, em setembro de 2025. Sob o comando do argentino, o Tricolor soma 12 vitórias em 12 jogos no Maracanã, com 25 gols marcados e apenas quatro sofridos — um desempenho que sustenta a equipe como candidata real na parte de cima da tabela. Na atual edição do Brasileirão, o Flu registra quatro vitórias, um empate e duas derrotas, mantendo um início sólido, especialmente diante de sua torcida.
O setor ofensivo é um dos pontos fortes, com 12 gols marcados — o segundo melhor ataque da competição. Por outro lado, a defesa ainda levanta preocupação, tendo sofrido nove gols até aqui. Esse desequilíbrio ficou evidente na última rodada, quando a equipe abriu vantagem no clássico contra o Vasco, mas acabou sofrendo a virada, expondo falhas de concentração e organização nos momentos decisivos.
Já o Atlético-MG vive um cenário mais instável. A chegada de Eduardo Domínguez após a saída de Jorge Sampaoli marca um período de reconstrução, com o treinador ainda buscando a formação ideal — prova disso são as constantes mudanças na equipe nas primeiras partidas sob seu comando. O desempenho geral no campeonato é irregular, com duas vitórias, dois empates e três derrotas.
O principal problema do Galo está no desempenho como visitante. A equipe ainda não somou pontos fora de casa, acumulando três derrotas em três jogos, além de apresentar fragilidade defensiva, com média superior a um gol sofrido por partida. Ofensivamente, também há dificuldades: apesar de algum volume, o time tem convertido pouco, o que limita sua capacidade de competir em jogos mais equilibrados — cenário que tende a se repetir no Maracanã.
Outros palpites para Fluminense x Atlético-MG
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Confrontos diretos
O retrospecto geral entre Fluminense e Atlético-MG favorece o clube mineiro. Em 85 confrontos, o Galo soma 36 vitórias, contra 24 do Tricolor e 25 empates. No entanto, o cenário muda quando o recorte é feito no Rio de Janeiro: como mandante, o Fluminense leva vantagem, com 18 vitórias em 41 jogos, além de 13 empates e 10 derrotas.
O último encontro entre as equipes aconteceu em outubro de 2025, no Maracanã, e terminou com vitória contundente do Fluminense por 3 x 0, em uma das atuações mais sólidas do time naquela temporada. Já no turno anterior, em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu por 3 x 2, mostrando o equilíbrio recente do confronto.
Também vale destacar o duelo pelas quartas de final da Libertadores 2024, quando o Atlético-MG avançou após vencer por 2 x 0 em casa, revertendo a derrota por 1 x 0 sofrida no Maracanã. Ainda assim, os dados mais recentes indicam um ponto importante: o Fluminense não perde para o Galo no Rio desde 2023, reforçando o peso do fator casa para este confronto.
Notícias de Fluminense x Atlético-MG
Fluminense
O Fluminense chega para o confronto com algumas baixas importantes no elenco. Facundo Bernal, Nonato e Matheus Reis seguem em recuperação e estão fora da partida, enquanto Germán Cano, ainda em processo de retorno após cirurgia no joelho, é dúvida e dificilmente terá condições de jogo. A principal preocupação de Luis Zubeldía está no meio-campo: Martinelli deixou o clássico contra o Vasco por conta de uma virose e será reavaliado. Caso não esteja apto, Otávio surge como opção, embora não tenha convencido na última atuação.
Na defesa, Zubeldía deve manter a base recente, com Jemmes como titular e a possibilidade de Juan Freytes ganhando espaço ao seu lado. A confiança na estrutura defensiva permanece, mesmo após os problemas apresentados na última rodada.
Ofensivamente, Lucho Acosta segue como o grande organizador da equipe, sendo o principal responsável pela criação de jogadas. No ataque, Canobbio e John Kennedy formam a dupla mais avançada, com Savarino completando o setor ofensivo e oferecendo mobilidade.
Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Savarino e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
Atlético-MG
Eduardo Domínguez também lida com problemas relevantes, especialmente no meio-campo. Maycon está fora por lesão muscular na panturrilha, enquanto Cissé segue no departamento médico. Na defesa, Vitor Hugo, que vinha sendo titular, também desfalca a equipe após lesão na panturrilha sofrida contra o Internacional. Alexsander ainda é dúvida e será reavaliado antes da partida.
Por outro lado, há alguns retornos importantes. Ruan Tressoldi volta após cumprir suspensão, e Natanael já esteve disponível na última rodada. Lyanco também reapareceu no banco, embora ainda esteja em fase de retomada física após cirurgia no tendão de Aquiles. A tendência é que a zaga seja formada por Iván Román — decisivo na vitória anterior — e Júnior Alonso.
No setor ofensivo, Hulk segue como principal referência do time, mas Domínguez ainda busca o melhor encaixe ao seu redor. A dificuldade em encontrar um parceiro ideal para o camisa 7 tem impactado a fluidez do ataque.
Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Preciado, Iván Román, Júnior Alonso, Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Pérez; Cuello, Bernard, Hulk; Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.
Destaques individuais de Fluminense x Atlético-MG
Os Técnicos
Luis Zubeldía chegou ao Fluminense em setembro de 2025 e rapidamente implementou uma identidade clara na equipe. O treinador argentino de 44 anos transformou o Tricolor em um dos times mais organizados do futebol brasileiro, refletido no fato de ser a equipe que mais pontuou no Brasileirão desde sua chegada. Seu estilo combina posse de bola controlada com acelerações verticais, além de uma leitura estratégica que adapta o plano de jogo conforme o adversário. A principal crítica recente surgiu no clássico contra o Vasco, quando a gestão do jogo nos minutos finais e as substituições acabaram comprometendo o resultado.
Do outro lado, Eduardo Domínguez inicia sua trajetória no Atlético-MG ainda em fase de construção. O argentino de 47 anos, conhecido como "El Barba", chega após um ciclo vitorioso no Estudiantes, trazendo um perfil mais pragmático e adaptável. Suas equipes priorizam organização defensiva e eficiência nas transições, características que começam a aparecer gradualmente no Galo.
Ainda buscando o encaixe ideal, Domínguez já testou diferentes formações nas primeiras partidas, evidenciando um processo de ajuste em andamento. Apesar disso, a vitória sobre o São Paulo indicou evolução, com um time mais disciplinado taticamente, capaz de se defender com consistência e aproveitar oportunidades pontuais, especialmente em bolas paradas.
Análise Tática
O Fluminense de Luis Zubeldía parte de um 4-3-3 que, com a bola, se transforma em um 3-2-5 bem estruturado. Samuel Xavier avança pela direita, o meio-campo se compacta e a equipe passa a ocupar o campo ofensivo com intensidade. A proposta passa por posse de bola qualificada, trocas curtas no último terço e pressão imediata após a perda. Lucho Acosta é o cérebro do time, com liberdade para circular entre as linhas, enquanto Martinelli e Hércules garantem equilíbrio. Pelos lados, Canobbio e Savarino dão amplitude, e John Kennedy atua como referência móvel, abrindo espaços com seus movimentos.
O Atlético-MG de Eduardo Domínguez, por sua vez, tem alternado entre o 4-3-3 e o 3-4-3. Na vitória sobre o São Paulo, o sistema com três zagueiros funcionou bem, oferecendo mais solidez defensiva e liberando os alas, especialmente Renan Lodi, para apoiar com frequência. Ainda assim, o principal problema do Galo está nas transições defensivas e nas bolas aéreas, pontos onde a equipe já foi castigada diversas vezes na temporada.
Esse cenário abre caminhos claros para o Fluminense. Cruzamentos de Samuel Xavier e Savarino, além de bolas paradas, podem explorar essa fragilidade — especialmente com Jemmes e Freytes como alvos dentro da área. Por outro lado, o Atlético-MG pode mirar a instabilidade emocional que o Fluminense demonstrou recentemente. Se conseguir manter o jogo equilibrado até os minutos finais, a pressão pode jogar contra o time da casa.
Nesse contexto, Hulk surge como a principal arma ofensiva do Galo. Sua capacidade de finalização, especialmente em bolas paradas e chutes de média e longa distância, representa um perigo constante. Fábio tende a ser bastante exigido ao longo da partida.
Prognóstico de placar exato para Fluminense x Atlético-MG
- O Fluminense venceu todos os 12 jogos como mandante desde a chegada de Zubeldía, com 25 gols marcados e apenas quatro sofridos
- O Atlético-MG perdeu todas as três partidas disputadas fora de casa no Brasileirão 2026, sem marcar em duas delas
- A defesa do Galo cedeu 10 gols em sete rodadas (média de 1,43 por jogo), a quinta pior do campeonato
- Hulk segue como ameaça em bolas paradas e finalizações de longa distância, o que sustenta a expectativa de pelo menos um gol atleticano
Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Atlético-MG
Melhor palpite do jogo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,97
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,92
Palpite alternativo 2: Canobbio marcar a qualquer momento – Odd 2,87
Palpite alternativo 3: Mais de 4,5 cartões – Odd 1,50
Palpite de placar exato: Fluminense 2 x 1 Atlético-MG – Odd 7,50
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