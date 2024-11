Hulk posta foto nas redes, e web aponta indireta a Luiz Henrique: ‘Sentiu’

O clima quente após Atlético-MG x Botafogo, na Arena Independência, se estendeu às redes sociais nesta quinta-feira (21). No Instagram, o centroavante Hulk publicou uma foto com a camisa da Seleção Brasileira, e internautas apontaram uma indireta ao atacante Luiz Henrique.

continua após a publicidade

➡️ Hulk dispara contra Luiz Henrique: ‘Acha que é craque, ganhou p… nenhuma’

Na última quarta-feira (20), Hulk afirmou que Luiz Henrique teria desrespeitado o Atlético-MG. De acordo com o atacante, o jogador do Botafogo teria chamado o time mineiro de "merda" e "fraco". O veterano do Galo citou a Seleção Brasileira ao falar sobre o adversário.

- Ele (Luiz Henrique) tem só cinco jogos pela Seleção e já acha que é craque. Ele não ganhou p*** nenhuma. Ele tem cinco chutes pela Seleção, eu passei sete anos e tenho humildade. Ele tem que correr pra caramba pra ser respeitado - disparou Hulk ao sair de campo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nesta quinta-feira (21), Hulk publicou uma foto com a camisa da Seleção Brasileira e com a medalha de campeão da Copa das Confederações, em 2014.

Veja as reações nas redes sociais: