Hugo Souza rebate jornalista após invasão em jogo do Corinthians: ‘Ficou claro’

O Corinthians voltou de Curitiba com a vantagem para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com gol da jovem promessa, Gui Negão, o Timão venceu o Athlético-PR, por 1 a 0, e joga por um empate no próximo dia 10 de setembro, na Neo Química Arena. No entanto, um fato lamentável marcou o final da partida na Ligga Arena.

Um vândalo, que assistia ao jogo na torcida do Athlético-PR, invadiu o gramado para agredir o goleiro do Corinthians. No mesmo momento, os jogadores do Timão entraram na frente do agressor para defender seu companheiro. Logo após o fato, o árbitro Wilton Pereira Sampaio optou por encerrar a partida, diante do clima quente nas arquibancadas.

Após o confronto, a jornalista Monique Vilela, setorista do Furacão na Rádio Transamérica de Curitiba, afirmou que o invasor seria torcedor do Corinthians, infiltrado na torcida paranaense, e que o objetivo era abraçar o goleiro do Timão.

O goleiro respondeu à postagem da jornalista, ironizando a informação. Segundo ele, ficou claro que a intenção do torcedor não era abraçá-lo. Confira.

O que vem por aí para Corinthians e Athlético-PR?

A partida de volta será apenas no dia 10 de setembro, quarta-feira, após o final da Data Fifa. O jogo será na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Antes da paralisação do calendário nacional, o Corinthians encara o Palmeiras, no domingo (31), às 18h30, também em Itaquera.

O compromisso do Athlético será no sábado (30), às 20h30, contra o Novorizontino, novamente na Arena da Baixada. A Série B não para a Data Fifa e, em 6 de setembro, o Furacão encara o Botafogo-SP, no interior paulista.