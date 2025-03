Hugo Souza faz apresentador palmeirense vestir camisa do Corinthians

Hugo Souza foi o grande destaque da conquista do Campeonato Paulista de 2025 pelo Corinthians, na última quinta-feira (27), na Neo Química Arena. Após o título em cima do Palmeiras, o goleiro abriu as portas da própria casa para o programa "Globo Esporte", da Globo, e fez Fred Bruno, apresentador palmeirense da atração, vestir uma camisa do Timão.

A interação entre os dois foi marcada por um clima de descontração. Com muito carisma, o goleiro não deixou a oportundida passar e provocou o apresentador. Logo no início do programa, Hugo fez Fred se vestir com o uniforme alvinegro.

- Começando mais um Globo Esporte, e hoje, está diferente, porque quem vai mandar será eu. Pra mim é um prazer receber esse palmeirense sofredor na minha casa (risos). Hoje vou te gastar o tempo inteiro - iniciou Hugo Souza.

- Primeiro meu irmão, parabéns. De verdade. Defender um pênalti em uma final, é para poucos. A produção trouxe umas roupas aí. Essa aí (camisa do Corinthians), não vai dar pra vestir por conta do microfone - disse Fred, antes de ser "forçado" a colocar a camisa pelo goleiro.

- Vai dar sim. Coloca aí, não vai ter jeito. Isso que dá zoar o Corinthians. Vai apresentar o programa assim - concluiu o Hugo.

Hugo Souza fez Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, vestir camisa do Corinthians (Foto: Reprodução)

Hugo Souza na final

O arqueiro foi peça fundamental para o título do Campeonato Paulista. Em campo, Hugo parou o ataque do Palmeiras nos dois confrontos da decisão. O ápice do protagonismo do goleiro aconteceu na segunda partida da final, na última quinta-feira (27), na Neo Química Arena.

Aos 22 minutos, Vitor Roque invadiu a área, foi derrubado por Félix Torres e o árbitro assinalou pênalti. No momento mais crítico do clássico decisivo do título do Paulistão, Raphael Veiga foi o responsável por realizar a cobrança, que parou em uma defesa histórica de Hugo Souza.

O feito do arqueiro enlouquecou a atmosfera da Neo Química Arena, que vibrou como se fosse um gol. Ao fim dos 90 minutos, Corinthians e Palmeiras empataram em 0 a 0, resultado que garantiu o título para a equipe alvinegra.