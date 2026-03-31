Gustavo Villani analisa favoritismo no Brasileirão e aponta candidatos ao Z4

Depois da pausa para a Data-Fifa, o Brasileirão está de volta às telas de milhões de torcedores. Nesta quarta-feira (1), 12 clubes entram em campo pela nona rodada da competição. O Lance! entrevistou Gustavo Villani, que analisou quem briga pelo título e pelo rebaixamento do torneio.

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No G-4 do Brasileirão, o Palmeiras lidera, seguido de Athletico Paranaense, São Paulo e Fluminense. Para o narrador da Globo, os times comandados por Abel Ferreira e Leonardo Jardim são favoritos, mas a equipe de Luis Zubeldía corre por fora.

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- Acho que o Cruzeiro já fica bem atrás. Palmeiras e Flamengo vão disputar o título como já era esperado, mas parece que o Fluminense será uma nova terceira força - apontou o narrador sobre a disputa do Brasileirão.

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Na parte de baixo da tabela, Gustavo Villani analisou que os times recém-chegados no Brasileirão levam certa desvantagem na luta de permanência, mas tem peixe grande que precisa ficar de olho.

- Começo sempre pelos que subiram. É sempre mais dificil p eles. O Remo contratou 21 jogadores, por exemplo. Mas sempre sobra para um ou outro grande. O Santos vem sofrendo há algumas temporadas, o Internacional também. Acho que é por aí - completou o narrador da Globo.

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Taça do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

🗓️9° rodada do Brasileirão

Quarta-feira (01)

Botafogo x Mirassol - 19h30

Internacional x São Paulo - 19h30

Bahia x Athletico Paranaense - 20h

Cruzeiro x Vitória - 20h

Coritiba x Vasco - 20h30

Fluminense x Corinthians - 21h30

Quinta-feira (02)

Santos x Remo - 19h

Chapecoense x Atlético Mineiro - 19h

Palmeiras x Grêmio - 21h30

Bragantino x Flamengo - 21h30

*os horários indicados estão no fuso-horário de Brasília

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