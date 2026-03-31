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Palmeiras tem retorno de Arias e aguarda fim da Data Fifa para definir escalação

Colombiano retornou ao Brasil após defender sua seleção em partidas contra França e Croácia

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 31/03/2026
14:56
Jogadores do Palmeiras durante treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
imagem cameraJogadores do Palmeiras durante treinamento (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
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O Palmeiras contou com o retorno de Jhon Arias às atividades desta terça-feira (31), na Academia de Futebol, em preparação para o duelo contra o Grêmio. O meia-atacante defendeu a Colômbia nesta Data Fifa, em preparação para a Copa do Mundo.

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+ Palmeiras confirma lesão ligamentar de Piquerez, que passará por cirurgia

O elenco, comandado pelo técnico Abel Ferreira, alviverde realizou ativação muscular na parte interna do CT e, posteriormente, foi a campo para trabalho tático de saída de bola, marcação e mecanismos de pressão.

Os demais convocados do Palmeiras ainda disputam partidas nesta terça-feira, com exceção de Piquerez. O uruguaio retornou ao Brasil após sofrer lesão em amistoso contra a Inglaterra e será submetido a cirurgia.

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O Palmeiras, como publicado anteriormente, aguarda todos os atletas até a noite da próxima quarta-feira (1°), véspera da partida contra o Grêmio. O grupo será avaliado fisicamente por membros do departamento médico, e Abel Ferreira definirá os 11 titulares.

 Jhon Arias durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
 Jhon Arias durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Desfalques do Palmeiras

O atacante Paulinho e o meio-campista Figueiredo treinaram com jogadores das categorias de base, enquanto Vitor Roque seguiu cronograma individualizado no centro de excelência do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

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Roque segue como dúvida para o duelo contra o Grêmio, enquanto Paulinho e Figueiredo só devem retornar aos gramados após a Data Fifa.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, 2 de abril, quando recebe o Grêmio, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira lidera atualmente a competição, com 19 pontos em oito rodadas, três a mais que o segundo colocado.

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