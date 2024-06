Arana revelou o motivo de não cantar o hino do Brasil completo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

No último sábado (08), a Seleção Brasileira enfrentou o México em uma partida amistosa. No protocolo inicial da partida, a transmissão flagrou o lateral Guilherme Arana evitando cantar parte do hino nacional. Os internautas foram à loucura e passaram a especular o real motivo da atitude do jogador. Neste domingo, ele confirmou que foi por rivalidade.

A atitude de Arana de se recusar a cantar o trecho, 'a imagem do Cruzeiro resplandece', tem uma razão cem porcento ligada ao futebol. Guilherme é jogador do Atlético Mineiro, principal rival do Cruzeiro, clube de Minas Gerais.

Guilherme Arana não canta parte do hino em respeito ao seu clube (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

-Não canto há um tempo. Até no trote da Seleção eu não cantei. É costume, pela rivalidade. Uma forma de respeito - declarou Arana em entrevista à Itatiaia.

Veja o momento que o atleta foi flagrado pulando parte do hino nacional brasileiro:

