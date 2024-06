André Rizek analisa a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/SporTV)







Publicada em 10/06/2024

- Não precisa de grandes análises para dizer que a lista da França e da Inglaterra são superiores a nossa - disse Rizek sobre a lista de Dorival Júnior para a Copa América.

Rizek analisou posição a posição as listas de convocados do Brasil, Inglaterra e França.

O gol foi uma das poucas posições que o jornalista considerou que a amarelinha é superior as seleções europeias. André considera os goleiros Alisson e Éderson, medalhões da seleção, melhores que Maignan, goleiro francês do Milan, e o inglês Pickford. Ele também citou o futuro promissor do goleiro Bento, que tende a assumir o gol brasileiro.

Vini Júnior foi um dos poucos elogiados na análise de Rizek (Foto: Vitor Silva/CBF)

Uma das posições mais carentes na visão do jornalista, são as laterais:

- Nas laterais, tá claro que a gente tá abaixo. A França, por exemplo, tem um lateral esquerdo que é melhor que todos os nossos, que é o Theo Hernandez - elogiou o jogador francês.

- A Inglaterra tem dois laterais que seguramente seriam titulares aqui no Brasil. O Trippier na esquerda e o Walker na direita - continuou.

O jornalista considera ‘sem dúvidas’ a zaga brasileira superior à inglesa, citando o nome de Stones e Harry Maguire. Já em relação à França, o Brasil estaria um pouco abaixo, mas não preocupa.

No setor de meio campo, França e Inglaterra também são melhores, ‘sem nenhuma dúvida’.

- Do meio pra frente eu acho que a gente deve invejar a lista dos caras. A França tem o Tchouaméni que é melhor que todos os nossos volantes. A França tem o Griezmann, um camisa 10 que nenhum jogador brasileiro, hoje, faz nada semelhante ao que ele faz no momento - disse Rizek.

E concluiu dizendo que no trio de meio-campo, somente Lucas Paquetá, com muito esforço, poderia brigar por uma vaga com Bellingham, Alexander Arnold e Declan Rice.

Endrick, autor do gol da vitória doBrasil contra o México, não foi citado.

Rizek encerrou sua análise enaltecendo Vinícius Júnior, afirmando que seria o único jogador brasileiro com vaga certa em todas as seleções e comparou o carioca com Phil Foden, jogador do Manchester City.