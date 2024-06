Gols anulados: Ex-árbitro dá veredito em lances polêmicos de Palmeiras x Vasco

Palmeiras venceu o Vasco na última quinta-feira (13), no Allianz Parque (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O jogo entre Palmeiras e Vasco contou com dois gols anulados na última quinta-feira (13), pelo Brasileirão. O primeiro, de Vegetti, para o Cruzmaltino, e minutos depois o de Zé Rafael, para o Alviverde. Através das redes sociais, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon analisou os lances.

Aos 25 minutos, o Vasco balançou as redes em gol que poderia diminuir o placar para 2 a 1. No entanto, o VAR chamou o árbitro Ramon Abatti Abel, que anulou o gol por falta de Vegetti em Murilo. Simon concordou com a decisão da arbitragem na jogada.

- O Vegetti empurra o Murilo com as duas mãos nas costas. O zagueiro do Palmeiras até caiu no gramado. O VAR interveio corretamente. O gol foi bem anulado - cravou Simon.

Dez minutos depois, foi a vez do Palmeiras ter um gol anulado. Zé Rafael marcaria o terceiro do Alviverde no jogo, mas o VAR novamente entrou em ação e chamou o árbitro, que invalidou o lance após flagrar uma falta de Aníbal Moreno no início da jogada.

- Foi falta. O jogador do Palmeiras dá um tranco no jogador do Vasco com a perna direita. Dá o bote e pega a canela do adversário. O VAR interveio novamente e corretamente - analisou.