Torcedores do Vasco sobre Álvaro Pacheco: ‘Sá Pinto de boina’

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 23:31 • São Paulo (SP)

Os vascaínos estão indignados com a atuação do Vasco diante do Palmeiras. A revolta sobrou até para o técnico Álvaro Pacheco, que tem dois jogos no comando do Cruz-Maltino. Para os torcedores, o treinador português é o "Sá Pinto de boina". Confira a irritação abaixo.

