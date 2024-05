Goleada do Flamengo pela Libertadores bate recorde de audiência; veja números

O Flamengo venceu o Bolívar no Maracanã (FOTO: PABLO PORCIUNCULA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 15:50 • Rio de Janeiro (RJ)

A exibição do jogo entre Flamengo e Bolívar pela fase de grupos da Libertadores, narrada por Luís Roberto com comentários de Roger Flores e Júnior, nesta quarta-feira (15), foi o recorde de audiência da competição em 2024 no Rio de Janeiro. A transmissão marcou 32 pontos de audiência e 52% de participação, número que também é 23% (+6 pontos) superior à média de audiência na cidade e 7 pontos maior que a média de participação no Rio.

Repercutindo a goleada de 4 a 0 do time carioca e os demais confrontos de quarta-feira, o Segue o Jogo também registrou seu recorde do ano no Rio, com 21 pontos de audiência e 44% de participação. O índice é 24% (+4 pontos) superior em audiência e 4 pontos superior em participação no comparativo com a média do ano na cidade.

Em São Paulo, a exibição da partida entre Palmeiras e Independiente del Valle pela Libertadores teve 18 pontos de audiência e 33% de participação. O Segue o Jogo registrou 12 pontos de audiência e 29% de participação na cidade.