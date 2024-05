Filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank é ‘flamenguista roxo’

Filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank visita o Flamengo pela primeira vez (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro (RJ)

O ator da Globo, Bruno Gagliasso apareceu vestindo a camisa do Flamengo ao lado do seu filho em fotos no Instagram da sua esposa, atriz e modelo, Giovanna Ewbank. Juntos, além do podcast "Surubaum", o casal tem 3 filhos: Titi, Bless e Zayn.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tem três filhos juntos. (Foto: Reprodução / Instagram)

Não é a primeira vez que o ator aparece usando a camisa do Flamengo. Em 2019, Bruno viralizou com seus stories por ter ido até o Estádio Monumental em Lima, no Peru, assistir a final da Libertadores contra o River Plate.

Na legenda da publicação, Gio conta que é a primeira vez que seu filho mais novo, Zayn, vai conhecer o clube do Flamengo. Na foto, o menino aparece ao lado do seu pai, ambos usando o uniforme do clube.