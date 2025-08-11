Denílson crava brasileiro como favorito ao título da Libertadores: ‘Vai longe’

O jogos das oitavas de final da Libertadores começam nesta terça-feira (11). Ao todo, seis, dos 16 presentes na competição, são brasileiros. Tratam-se de São Paulo, Fortaleza, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza. Diante disso, o ex-jogador Denílson apontou qual time nacional irá mais longe no torneio.

Durante o programa "Fechamento", dos canais Sportv, da última segunda-feira (11), o atual comentarista apontou que o Flamengo é o grande favorito entre os brasileiros. Ao analisar a equipe do técnico Filipe Luís, Denilson não descartou a possibilidade de título para o Rubro-Negro carioca.

- Flamengo. Para mim, o que vai mais longe, o que vai ser campeão da Libertadores, é o Flamengo. Até pelo caminho que o Flamengo tem - disse o ex-jogador.

Flamengo na Libertadores

Antes de alcançar o tão sonhado quarto título da Libertadores, o clube carioca terá um caminho longo pela frente. O primeiro passo será passar pelo Internacional, nas oitavas de final do torneio. O início do confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã.

Posteriormente, os times de Filipe Luís e Roger Machado voltam a se enfrentar no dia 20 de agosto. O confronto decisivo para a classificação será no Beira-Rio.

Em caso de classificação, o Flamengo irá enfrentar o vencedor de San Lorenzo e Estudiantes. Além dos dois clubes argentinos, Fortaleza, Vélez, Peñarol e Racing completam a chave do clube carioca rumo a final.