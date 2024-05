Apolinho treinou o Romário em sua passagem como técnico do Flamengo em 1995 (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 12:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Washington Rodrigues, popularmente conhecido como Apolinho, faleceu em decorrência de um câncer no fígado, aos 87 anos. O Flamengo divulgou nesta quinta-feira (16) que o corpo do ex-treinador do rubro-negro será velado a partir do meio-dia, no Salão Nobre da sede social do clube, na Gávea. O corpo será encaminhado para o Cemitério São João Batista, em Botafogo, onde será sepultado.

O Flamengo prestou homenagens ao ícone da rádio carioca em suas redes sociais e publicou um vídeo em que Apolinho declara seu amor pelo time da Gávea.

"Perdemos um dos maiores comunicadores do esporte nacional. Washington Rodrigues, o Apolinho, nos deixou nesta quarta-feira. Em décadas de carreira, moldou a forma como vivemos o futebol. Criou expressões inesquecíveis - é impossível lembrar do Gol do Pet em 2001 sem lembrar do aviso que “acaba de chegar São Judas Tadeu” na voz de Apolinho. Washington Rodrigues foi treinador do Mais Querido no ano de nosso centenário e, ainda assim, era admirado e adorado pelas torcidas dos nossos rivais por seu carisma, sua imparcialidade e sua paixão. Ele nos deixou em uma noite em que o Flamengo venceu com “chocolate” - expressão inventada por ele para definir goleadas.

Muito obrigado por tanto, Apolinho! Descanse em paz! 🖤🙏"

