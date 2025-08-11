PSG x Tottenham: veja a equipe de transmissão da TNT para a Supercopa da Europa

A Supercopa da UEFA 2025/26, primeiro torneio do calendário europeu de futebol, será disputada nesta quarta-feira, dia 13 de agosto. A decisão entre PSG e Tottenham terá cobertura completa e multiplataforma da TNT Sports. A plataforma de streaming HBO Max e o canal por assinatura TNT exibem ao vivo a partida que reúne os campeões da UEFA Champions League e da Europa League da temporada 2024/25.

O narrador André Henning e o comentarista Vitor Sergio Rodrigues comandam a transmissão dos estúdios da TNT Sports. Diretamente do Stadio Friuli, em Udine, na Itália, a correspondente internacional Clara Albuquerque realiza reportagens exclusivas e apresenta todos os bastidores da final.

O confronto marca o início da temporada europeia de clubes e promete fortes emoções. Liderado pelo técnico Luis Enrique, o PSG conta com atletas como Marquinhos, Dembélé e Vitinha para buscar o seu quinto troféu em 2025. Do outro lado, o Tottenham encara seu primeiro grande teste sob o comando do treinador Thomas Frank, recém-chegado ao time. Além disso, a equipe inglesa também enfrenta o desafio de reestruturar seu elenco após a saída de Son Heung-min, ídolo sul-coreano que se despediu do clube nesta janela de transferências.