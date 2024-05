Narrador vai homenagear Silvio Luiz e Apolinho com bordões deles na transmissão de jogo do Botafogo

Silvio Luiz e Washington Rodrigues, o Apolinho (Fotos: Record e reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 15:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O narrador João Guilherme anunciou que vai homenagear o locutor Silvio Luiz e o jornalista esportivo Washington Rodrigues, o Apolinho, durante a transmissão da Paramount+ do jogo do Botafogo contra o Universitario nesta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), em Lima, no Peru, pela Libertadores.

Apolinho morreu na noite de quarta-feira (15), aos 87 anos, e Silvio Luiz morreu na manhã desta quinta, aos 89 anos. João Guilherme explicou como será a homenagem:

- O Silvio Luiz, por ser narrador assim como eu, acho que foi um cara simplesmente diferente de tudo que aconteceu na narração esportiva. Ele narrava diferente de todos e até hoje não apareceu nada igual. Então, a minha ideia é usar em determinados momentos do jogo os bordões que ele usava para homenageá-lo. Da mesma maneira com as expressões do Washington, que era um gênio e que imortalizou as expressões 'briga de cachorro grande', 'é pau com formiga', 'é um chocolate', 'cada enxadada, uma minhoca'. Foram muitos. E o Silvio ficou marcado pelas expressões 'barbas do profeta', 'pelo amor dos meus filhinhos', 'no pau', 'olho no lance!'. E por aí vai. A ideia é essa. homenagear esses dois ícones do jornalismo que farão muita falta - disse.