Gol perdido por Hulk em Bolívar x Atlético-MG choca torcedores: ‘Inacreditável’

O atacante Hulk desperdiçou uma chance clara de gol no empate entre Bolívar e Atlético-MG por 2 a 2, nesta quarta-feira (17), em La Paz, na Bolívia, pelas quartas de final da Sul-Americana. O lance surpreendeu os torcedores do clube mineiro nas redes sociais.

A chance clara do camisa 7 aconteceu durante o segundo tempo. A partida se encontrava empatada com dois gols para cada lado. Em um contra-ataque, Igor Gomes acertou um cruzamento na medida para Hulk, que livre na pequena área, chutou por cima do gol adversário.

O lance poderia ter dado a vitória para o Atlético-MG. Contudo, com a finalização para fora, a partida terminou empatada. Não demorou muito tempo para a jogada de Hulk viralizar nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Bolívar x Atlético-MG?

Apesar da altitude de quase quatro mil metros, o Galo começou tentando controlar a posse de bola, enquanto os bolivianos apostavam na familiaridade com as condições para pressionar em velocidade. O primeiro lance de perigo aconteceu aos 16 minutos, quando Cauteruccio recebeu dentro da área, girou e bateu firme, exigindo boa defesa de Everson

O Atlético teve um susto aos 32 minutos, quando Cuello caiu sobre o tornozelo em dividida e deixou o campo com dores, sendo substituído por Caio Paulista. Pouco depois, aos 40, Cataño arriscou de fora e obrigou Everson a mais uma defesa difícil.

Quando o Bolívar parecia mais próximo do gol, o Galo aproveitou um contra-ataque. Aos 44, Gustavo Scarpa cruzou na medida para Alexsander completar: 1 a 0. Nos acréscimos, Scarpa voltou a ser decisivo. Em cobrança de falta, colocou a bola na cabeça de Vitor Hugo, que ampliou a vantagem para 2 a 0 antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, os bolivianos reagiram rápido. Logo aos dois minutos, Robson Matheus subiu alto após escanteio e diminuiu. O jogo ficou ainda mais movimentado quando Gariglio foi expulso aos 11 minutos, após entrada dura em Caio Paulista revisada pelo VAR.

Mesmo com um a menos, o Bolívar seguiu no ataque. Aos 22, Lyanco bloqueou com o braço dentro da área, mas Cauteruccio desperdiçou o pênalti ao acertar o travessão. A insistência rendeu frutos aos 40 minutos. Em novo cruzamento, a bola tocou no braço de Igor Gomes, e o árbitro assinalou outro pênalti. Romero bateu com calma, deslocou Everson e garantiu o empate em 2 a 2.

O resultado deixou a disputa aberta. No jogo de volta, em Belo Horizonte, o Atlético-MG precisará vencer para avançar sem depender dos pênaltis, enquanto o Bolívar aposta na força da primeira partida para surpreender fora de casa.