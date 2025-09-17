Lesão de jogador em Bolívar x Atlético-MG assusta torcedores: ‘Medo’
Equipes se enfrentam pela Sul-Americana
O primeiro tempo de Bolívar x Atlético-MG, desta quarta-feira (17), em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, ficou marcado por uma lesão em Cuello. O lance envolvendo o atacante do Galo aconteceu aos 32 minutos e preocupou os torcedores do clube.
O camisa 28 se machucou ao cair em cima do próprio pé ao antecipar uma jogada na lateral de campo. Após o lance o lance, Cuello não conseguiu se manter em ação e deixou o gramado para a entrada de Caio Paulista.
Nas redes sociais, torcedores do Altético-MG se assustaram com a imagem da jogada. Veja abaixo a repercussão do caso:
