Lesão de jogador em Bolívar x Atlético-MG assusta torcedores: ‘Medo’

Equipes se enfrentam pela Sul-Americana

Cuello se lesionou em Atlético-MG x Bolívar (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraCuello se lesionou em Atlético-MG x Bolívar (Foto: Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
19:58
O primeiro tempo de Bolívar x Atlético-MG, desta quarta-feira (17), em La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, ficou marcado por uma lesão em Cuello. O lance envolvendo o atacante do Galo aconteceu aos 32 minutos e preocupou os torcedores do clube.

O camisa 28 se machucou ao cair em cima do próprio pé ao antecipar uma jogada na lateral de campo. Após o lance o lance, Cuello não conseguiu se manter em ação e deixou o gramado para a entrada de Caio Paulista.

Nas redes sociais, torcedores do Altético-MG se assustaram com a imagem da jogada. Veja abaixo a repercussão do caso:

