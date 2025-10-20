Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Vasco com reforços
Times se enfrentam no Maracanã
O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Vasco, que acontece nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo como visitante, o Tricolor atuará em seu estádio e encara o duelo como parte de uma sequência decisiva de partidas no Maracanã, fator considerado como trunfo na reta final da competição.
O técnico Luis Zubeldía volta a contar com Lucho Acosta e Keno, que ficaram fora da última partida por limitações físicas. Além deles, o meia Riquelme, que retornou à lista de relacionados na rodada passada, segue incluído entre as opções do treinador argentino, mesmo com os retornos de Acosta e Keno.
O Tricolor chega ao clássico embalado pela vitória sobre o Juventude, conquistada com gol de Thiago Silva nos acréscimos, e busca manter o astral positivo em casa para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores.
Relacionados do Fluminense contra o Vasco
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e Riquelme
Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo
O Fluminense, atualmente na 7ª colocação, tenta ampliar a boa fase e se consolidar no grupo que briga por vaga na Libertadores. O clássico contra o Cruz-Maltino terá transmissão da Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).
