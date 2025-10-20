Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Vasco com reforços

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Vasco, que acontece nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo como visitante, o Tricolor atuará em seu estádio e encara o duelo como parte de uma sequência decisiva de partidas no Maracanã, fator considerado como trunfo na reta final da competição.

O técnico Luis Zubeldía volta a contar com Lucho Acosta e Keno, que ficaram fora da última partida por limitações físicas. Além deles, o meia Riquelme, que retornou à lista de relacionados na rodada passada, segue incluído entre as opções do treinador argentino, mesmo com os retornos de Acosta e Keno.

O Tricolor chega ao clássico embalado pela vitória sobre o Juventude, conquistada com gol de Thiago Silva nos acréscimos, e busca manter o astral positivo em casa para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores.

Relacionados do Fluminense contra o Vasco

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva

Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e Riquelme

Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo

O Fluminense, atualmente na 7ª colocação, tenta ampliar a boa fase e se consolidar no grupo que briga por vaga na Libertadores. O clássico contra o Cruz-Maltino terá transmissão da Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

