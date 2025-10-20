menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense escalado para enfrentar o Vasco: Zubeldía mantém John Kennedy no banco

Times se enfrentam pelo Brasileirão

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/10/2025
18:38
Zubeldía em treinamento no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía em treinamento no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
  • Mais Notícias

O Fluminense está definido para o clássico contra o Vasco, nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía confirmou a equipe com o retorno de Lucho Acosta ao meio-campo e a manutenção de Germán Cano como centroavante titular.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Acosta, poupado na rodada anterior por controle de carga, volta a ser o principal nome da equipe. Desde a chegada de Zubeldía, o argentino se consolidou como o jogador mais influente do time, participando diretamente de gols e assistências, além de ser peça-chave na criação ofensiva.

A escalação mantém a base das últimas partidas, com Cano novamente à frente e John Kennedy começando no banco. Os dois disputam posição desde a chegada de Zubeldía.

Escalação do Fluminense contra o Vasco

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustín Canobbio e Germán Cano.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan (Técnico: Fernando Diniz).

Relacionados
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Otávio e Riquelme
Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Keno, Kevin Serna e Yeferson Soteldo

O Fluminense, atualmente na 7ª colocação, tenta ampliar a boa fase e se consolidar no grupo que briga por vaga na Libertadores. O clássico contra o Cruz-Maltino terá transmissão da Record (TV aberta), da CazéTV (Youtube) e do Premiere (pay-per-view).

John Kennedy em ação em Fluminense x Juventude
John Kennedy em ação em Fluminense x Juventude (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)

