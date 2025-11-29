Gol perdido em Palmeiras x Flamengo desespera torcedores: 'Misericórdia'
Primeiro tempo começou com muita intensidade da equipe rubro-negra
- Matéria
- Mais Notícias
O duelo entre Flamengo e Palmeiras começou pegando fogo, principalmente do lado rubro-negro. A equipe de Filipe Luís começou bastante ofensiva, pressionando o Flamengo, criando uma excelente chance com Bruno Henrique, aos 15 minutos do primeiro tempo. O atacante não conseguiu converter a chance em gol e causou uma onda de lamentações na web.
Prorrogação ou pênaltis? Entenda o regulamento da final entre Palmeiras e Flamengo
Futebol Nacional
Com vendedores de camisas e bandeiras, Monumental U entra no clima de Palmeiras x Flamengo
Futebol Nacional
Vice do Flamengo depende de rival para jogar Libertadores em 2026; entenda
Futebol Internacional
Como foi o lance do gol perdido em Palmeiras x Flamengo?
Bruno Henrique escapou pela direita após bom passe de Guillermo Varela, pisou na grande área chutando no gol, mas a bola acabou subindo demais.
O que acontece em caso de empate nos 90 minutos?
A final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo, realizada no Monumental U, às 18h (de Brasília), é considerada uma das mais aguardadas da história da competição. O confronto promete fortes emoções ao longo dos 90 minutos e, caso o placar permaneça empatado ao término do tempo regulamentar, o título, que poderá consagrar o primeiro clube brasileiro a conquistar quatro taças da Libertadores, será decidido em tempo extra.
🤳🏟️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Revanche entre Palmeiras e Flamengo
Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai. Na ocasião, o Alviverde venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, no estádio Centenário. No tempo normal, Raphael Veiga abriu o placar, na etapa inicial, e Gabigol deixou tudo igual no segundo tempo. Na prorrogação, após um erro de Andreas Pereira, Deyverson marcou e deu o título ao time paulista.
Os dois clubes tem se dividido pelos títulos da Libertadores nos últimos anos. Em 2019, o Flamengo venceu o torneio , no ano seguinte, o Palmeiras ergueu a taça. Após o título de 2021 do Alviverde, o Rubro-Negro conquistou a taça novamente, em 2022. No Brasileirão e Copa do Brasil, os dois também tem somado taças nas últimas temporadas.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Próximos compromissos das equipes
Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).
- Matéria
- Mais Notícias