Gol perdido em Fluminense x Internacional revolta torcedores: 'Afunda o goleiro'
Lance aconteceu na primeira etapa
Jogando longe de seus domínios, o Internacional foi dominado pelo Fluminense e criou poucas oportunidades na primeira etapa. A única chance veio aos 33 minutos com o atacante Vitinho, que pegou a sobra, livre de marcação, e desperdiçou uma clara oportunidade de abrir o placar para o Colorado, no Maracanã.
Na única escapada em velocidade ao ataque, o meia Alan Patrick invadiu a área e encontrou Bruno Henrique, que chutou em cima do zagueiro Ignácio. Na sequência, a bola sobrou para Vitinho, que finalizou para fora do gol. Após o lance, os torcedores se revoltaram nas redes sociais.
Em uma visão geral, os internautas não se conformaram com o gol desperdiçado pelo atacante. Segundo um dos colorados, o atacante só tinha o trabalho de completar para o gol e correr para o abraço. Confira abaixo.
Na segunda etapa, o Internacional viu os donos da casa saírem na frente com um go do lateral Samuel Xavier. Com o resultado parcial, o Colorado segue na 15ª colocação, com apenas 35 pontos somados. Já o Fluminense segue na luta por uma vaga no G6 do Brasileirão e vai chegando aos 44 pontos.
