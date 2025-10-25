menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol perdido em Fluminense x Internacional revolta torcedores: 'Afunda o goleiro'

Lance aconteceu na primeira etapa

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
18:58
Renê., do Fluminense, e Vitinho do Internacional
imagem cameraRenê., do Fluminense, e Vitinho do Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jogando longe de seus domínios, o Internacional foi dominado pelo Fluminense e criou poucas oportunidades na primeira etapa. A única chance veio aos 33 minutos com o atacante Vitinho, que pegou a sobra, livre de marcação, e desperdiçou uma clara oportunidade de abrir o placar para o Colorado, no Maracanã.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na única escapada em velocidade ao ataque, o meia Alan Patrick invadiu a área e encontrou Bruno Henrique, que chutou em cima do zagueiro Ignácio. Na sequência, a bola sobrou para Vitinho, que finalizou para fora do gol. Após o lance, os torcedores se revoltaram nas redes sociais.

Em uma visão geral, os internautas não se conformaram com o gol desperdiçado pelo atacante. Segundo um dos colorados, o atacante só tinha o trabalho de completar para o gol e correr para o abraço. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Internacional viu os donos da casa saírem na frente com um go do lateral Samuel Xavier. Com o resultado parcial, o Colorado segue na 15ª colocação, com apenas 35 pontos somados. Já o Fluminense segue na luta por uma vaga no G6 do Brasileirão e vai chegando aos 44 pontos.

Hércules e Alan Patrick disputam bola em Fluminense x Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Hércules e Alan Patrick disputam bola em Fluminense x Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias