Com surpresa! Confira escalação do Cruzeiro contra o Barcelona-EQU
Equipe de Artur Jorge estreia na Libertadores nesta terça-feira (07), fora de casa, com alterações no time inicial
O Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores na noite desta terça-feira (7), às 21h (de Brasília), contra o Barcelona-EQU. Em seu primeiro confronto, o técnico Artur Jorge foi forçado a fazer algumas alterações na equipe.
+ Palmeiras? Flamengo? Flu? Jornalistas cravam campeão da Libertadores
Para o duelo contra os equatorianos, a Raposa não poderá contar com Lucas Romero. O jogador sentiu um incômodo, ainda em São Paulo, e foi cortado. Walace, que poderia assumir a vaga, foi afastado na última segunda-feira por um ato de indisciplina.
Havia expectativa por uma possível mudança na lateral direita, já que o titular, William, vinha sendo criticado pela torcida. Por outro lado, Kauã Moraes se destacou contra o Vitória, mesmo atuando pelo lado esquerdo. Em meio à indefinição, Fagner inicia o duelo.
Sendo assim, Artur Jorge definiu a escalação do Cruzeiro com: Matheus Cunha; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.
Barcelona-EQU x Cruzeiro
Enquanto amarga uma fase complicada no Campeonato Brasileiro, na penúltima posição, com sete pontos, o Cruzeiro fará sua estreia na Libertadores na noite desta terça-feira (7), contra o Barcelona-EQU, às 21h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Monumental Banco Pichincha.
Além da péssima fase em campo depois da goleada sofrida para o São Paulo, a Raposa ainda vive um começo de semana delicado nos bastidores. O volante Walace foi cortado da partida por conta de mais um episódio de indisciplina.
Do outro lado, o Barcelona-EQU vive uma série de jogos sem perder. A equipe não é derrotada há nove partidas e vem de uma vitória, fora de casa, contra a LDU, pelo Campeonato Equatoriano.
