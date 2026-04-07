Matheus Pereira marca, e Cruzeiro estreia com vitória na Libertadores
A Raposa estreou com um resultado positivo jogando fora de casa
Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.
Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e pode terminar a primeira rodada na liderança dependendo do resultado da partida entre Boca Juniors e Universiad Católica.
O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).
Como foi o jogo?
Dentro de casa, os equatorianos tentaram acelerar a partida nos minutos iniciais, mas rapidamente o Cruzeiro tomou o controle da posse de bola. A primeira grande chance do jogo veio aos 19 minutos, com Christian, mas acabou nas mãos de Contreras. A resposta do Barcelona-EQU veio com Benedetto, da entrada da área, mas parou em boa defesa de Matheus Cunha.
Na segunda etapa, o Cruzeiro conseguiu vencer a defesa equatoriana. Aos sete minutos, Fagner alçou bola na área e Matheus Pereira subiu bem para cabecear no canto esquerdo e fazer 1 a 0. Cano respondeu com chute dentro da área, mas acertou a rede pelo lado de fora.
Kaio Jorge teve a chance de ampliar após bela jogada de Christian e Kaiki, mas não aproveitou. Com a vantagem no placar e as saídas de titulares como Gerson e o camisa 19, os mineiros se fecharam no campo de defesa para garantir os três pontos. Nos acréscimos, Chico da Costa teve a bola para matar o jogo, mas embaixo do travessão, isolou.
Ficha Técnica:
⚽BARCELONA-EQU 0 X 1 CRUZEIRO - 1ª rodada da Libertadores
📲Quarta-feira, 7 de abril de 2026
📍Estádio: Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)
⏰Horário: 21h (de Brasília)
🟨 Árbitro: Juan Benítez (PAR)
🚩 Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Eduardo Cardozo (PAR)
📺 VAR: José Mendez (PAR)
🟨 Cartões amarelos: Céliz (BAR), Matheus Henrique (CRU), Kaiki (CRU)
🟥 Cartão vermelho: -
🥅Gols: Matheus Pereira (CRU)
Escalações:
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villaliba), Kaiki; Lucas Silva, Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Wanderson), Kaio Jorge (Chico)
BARCELONA-EQU (Técnico: Cesar Farías)
Contreras; Carabali, Rangel, Baéz, Sosa (Villalba); Vallencillla (Mina), Lugo, Céliz (Intriago), Quiñonez (Martinez); Cano (Parralles), Benedetto.
