Gol olímpico na Copinha viraliza nas redes sociais: 'Obra de arte'
Lance aconteceu no confronto entre São Paulo e Maruinense
- Matéria
- Mais Notícias
O confronto entre São Paulo e Maruinense, deste domingo (4), pela Copinha, foi marcado por um gol olímpico. O lance aconteceu durante o primeiro tempo do confronto, quando Tetê arriscou um arremate direto ao gol adversário em uma cobrança de escanteio.
Agenda da Copinha: veja os jogos e horários deste domingo (04)
Copinha
Vitórias de Corinthians, Vasco, Cruzeiro e goleada do Bahia; veja os resultados do dia na Copinha
Futebol Nacional
Fernando se destaca contra o Barra-SC, e Cruzeiro estreia com vitória na Copinha
Cruzeiro
➡️ São Paulo x Maruinense-SE: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
O feito fez o clube paulista sair na frente do placar no confronto aos 33 minutos. Nas redes sociais, torcedores repercutiram ao feito do jovem jogador. Aos 19 anos, Tetê é um dos atletas mais jovens do elenco do São Paulo a disputar o torneio. Veja a repercussão abaixo:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias