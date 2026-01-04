Gol olímpico na Copinha viraliza nas redes sociais: 'Obra de arte'

O confronto entre São Paulo e Maruinense, deste domingo (4), pela Copinha, foi marcado por um gol olímpico. O lance aconteceu durante o primeiro tempo do confronto, quando Tetê arriscou um arremate direto ao gol adversário em uma cobrança de escanteio.

O feito fez o clube paulista sair na frente do placar no confronto aos 33 minutos. Nas redes sociais, torcedores repercutiram ao feito do jovem jogador. Aos 19 anos, Tetê é um dos atletas mais jovens do elenco do São Paulo a disputar o torneio. Veja a repercussão abaixo:

