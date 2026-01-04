menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Gol olímpico na Copinha viraliza nas redes sociais: 'Obra de arte'

Lance aconteceu no confronto entre São Paulo e Maruinense

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
12:22
Taça da Copinha
imagem cameraTaça da Copinha (Foto: Alexandre Battibugli/Agência Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O confronto entre São Paulo e Maruinense, deste domingo (4), pela Copinha, foi marcado por um gol olímpico. O lance aconteceu durante o primeiro tempo do confronto, quando Tetê arriscou um arremate direto ao gol adversário em uma cobrança de escanteio.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo x Maruinense-SE: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

O feito fez o clube paulista sair na frente do placar no confronto aos 33 minutos. Nas redes sociais, torcedores repercutiram ao feito do jovem jogador. Aos 19 anos, Tetê é um dos atletas mais jovens do elenco do São Paulo a disputar o torneio. Veja a repercussão abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias