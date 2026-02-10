O retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo animou os torcedores rubro-negros com uma possível reedição da dupla entre o meia e Vini Jr. Pela relação do jogador do Real Madrid com o clube que o revelou, os flamenguistas começaram a sonhar com essa possibilidade. Entretanto, Bap, presidente do Fla, descartou qualquer movimentação neste momento.

Em entrevista ao jornal "AS", da Espanha, Luiz Eduardo Baptista explicou que o nome de Vini Jr não está no alcance dos sonhos do Flamengo. Para explicar o cenário, ele comparou os momentos das carreiras de Vini e Paquetá.

- Há uma grande diferença entre o momento da vida de Lucas Paquetá e a de Vinícius Júnior. Paquetá tem alguém esperando por ele em casa todos os dias, tem uma família. Vini não tem ninguém esperando por ele em casa. São momentos diferentes. Vini não é uma possibilidade para o Flamengo. Tenho certeza de que, se houvesse uma transferência com o Vinícius Júnior, seria com um salário, hoje, muito maior do que pensamos pelo Paquetá. Não existe essa possibilidade - inciou Bap.

Vini Jr no Maracanã assistindo jogo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Vinícius Júnior quer ficar na Europa. É um momento diferente de cada um, como acabamos de falar. Seja pelo desejo do Vini ou pelos valores em cima da mesa, é mais uma conversa para a imaginação dos torcedores. Essa é a realidade. Vinícius Jr. é sempre bem-vindo. Quando ele vem ao Brasil, vai ao Maracanã, vai ao camarote do Flamengo, tem amigos na casa. Queremos o Vini, mas ele ainda não está ao alcance dos sonhos do Flamengo. Ainda não - completou o presidente.

Para contratar Paquetá, Flamengo pagará cerca de R$ 260 milhões ao West Ham, da Inglaterra. Para efeito de comparação, o valor de mercado de Vini Jr é de R$ 568,8 milhões, segundo o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (Cies).

Números de Vini Jr pelo Flamengo

Uma das grandes promessas do Flamengo nas últimas décadas, Vini Jr deixou o Rubro-Negro em 2018, quando foi jogar no Real Madrid. Com a camisa rubro-negra, em aproximadamente um ano no time principal, o atacante disputou 69 jogos e marcou 14 gols.

Vini Jr durante sua passagem pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

